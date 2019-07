Meninger

Børre Berg er i leserinnlegg i Altaposten 3.juli fornøyd med det meste, men ikke med kommunal klipp av kirkegård.

Årets klippegjeng i Alta kommune er tidenes beste klippegjeng. De har imponert alle med framdrift og finish.

Ungdommene startet ved skoleslutt med lange og overgrodde plener – de må nesten få fullføre skolen. På 2 uker har de klart å klippe seg gjennom alle kommunale arealer de har ansvaret for. Været har variert mellom sånn passe og sånn passe elendig. Plener som har blitt alt for lange og som klippes i striregn får ikke like bra finish som plener som klippes i tørt vær. Slik gjengen hadde det da de klipte kirkegården Børre Berg besøkte – klissvått og møkkavær.

Til tross for dårlig vær og hardt arbeid har humør og samhold i klippegjengen vært imponerende. De fortjener ros og respekt for ikke å gi opp selv om været har vært tøft å håndtere i lange kalde og våte dager ute.

Klippegjengen lover å fortsette å gi alt til glede for både oss som bor i Alta og besøkende.

God sommer til alle!

Per-Erik Bjørnstad

Seksjonsleder Park og idrett

Alta kommune