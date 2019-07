Meninger

For noen år siden hadde Altaposten ett oppslag der fokuset var at Alta Sentrum fremstod som lite innbydende på sommertid. Blomsterbed, rabatter og plener var enten ikke beplantet eller klippet og stelt.

Undertegnede ble fotografert i et bed blant buskvekster, høymuggel o.l. Hadde man ikke visst bedre skulle man tru at bildet var tatt i en åker et eller annet sted i Alta. Det har skjedd mye det siste årene.

Jeg har nettopp kommet hjem fra en sykkeltur. I dag fremstår Alta som en velstelt by. Ikke alt er perfekt, men fremgangen de senere år er enorm.

Like til rundt det gamle NRK-bygget er plenen klippet! Det er all grunn til å rose kommunen for fremgangen. Nå er det små, men viktige detaljer som gjenstår. Som eksempel nevnes «steinbeddene» på sørsiden av Amfi!

I all forbedringen jeg setter slik pris på, er det ett minus. Forrige helg var russen 1969 samlet i Alta. Vi besøkte kirkegården, der to av våre markante lærere er begravet. Det var et begredelig syn. Høyt gress. Utrivelig. Mange skuffende kommentarer herom fra tidligere skolekamerater. I helga var jeg innom kirkegården for å se om det hadde skjedd noe. Det var klipt, men det så fortsatt sjabby ut. De som har gjort jobben har enten hatt lite tid på seg eller ikke fått opplæring i hvordan klippingen bør gjennomføres.

Rosen går ikke minst til vegvesenet. De klipper grøntområdene (de er det mange av) med mye større flid enn før. At det av og til glipper er forståelig.

De gjør en fantasisk jobb fra Transfarelv til Hjemmeluft. Et enormt område som krever mye ressurser. Det er derfor forståelig at det ikke kan se nystelt ut til en hver tid. Jeg kan med mye større stolthet vise frem Alta for besøkende sommergjester. Det viktigste er at det gir trivsel for oss som er fastboende.

God sommer når den kommer!

Børre Berg