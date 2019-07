– Lokalvalg eller rikspolitisk såpeopera?

Meninger

Det er bare litt over to måneder igjen til kommunevalget. I år er jeg spent på om vi greier å ha fokus på lokale saker. Eller om Erna, Jonas, Siv og Trygve vil kuppe debatten. Igjen.

Det er lokale kandidater som skal velges. Det er lokale saker som skal ha fokus. Rikspolitikerne kan egentlig holde seg hjemme.

Og vil de komme på besøk rundt om i kommunene, ja da må de ha noe med seg. Noe som betyr noe for kommunene, for innbyggerne, for folk flest. Nye tomme løfter er det siste vi trenger.

La kommunevalget 2019 bli et lokalvalg!

Odd Erling Mikalsen

Alta Frp