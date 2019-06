– Har glemt veiløse distrikter

Meninger

Det er utrolig trist at vi har en politisk ledelse og ordfører i Alta som overhodet ikke ser ut til å bry seg om Altas veiløse ytterdistrikt. I fylkestinget gjorde Frp det vi kunne for at også Kvalfjord skulle nyte godt av en Kombikai. Måsøy kommune tok masse kontakt med oss fylkespolitikere og ordfører møtte selv opp i fylkestinget.

Fra Alta var det helt stille. Derfor ble Måsøy lyttet til og fikk sin kai. Man så et kolossalt engasjement fra Alta-politikere når man satte opp busspriser i sentral-Alta, og fylkespolitikere sørget straks for å nedjustere priser for byer, mens distrikter som kun har alternativet båt, brydde man seg lite om, og gjør det fortsatt ikke.

For de båtpriser man opererer med i dag er faktisk med på å nedlegge distrikter. Ønsker ikke Ap og SV sine distrikter, så kan de være ærlige på det. I formannskapet forsøkte vi på nytt forsøke å etterlyse et skriftlig svar til Kvalfjord bygdelag, hvor Alta kommune bør gå inn å se på løsninger hvordan vi kan lette på økonomiske byrder slik at folk fortsatt skal kunne leve og bo i Altas distrikter.

Må bare berømme Måsøy og andre politikere som stiller opp for sine innbyggere også i distrikt. Slike politikere skulle også Alta kommune hatt

Rut Olsen, Frp