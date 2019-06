164.000 til Sykkelbyen Alta

Meninger

Lokalt arbeid med trafikksikkerhet er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Regjeringen deler derfor ut 4 millioner kroner i støtte til slikt arbeid. I år er det bestemt at støtten skal gå til holdningsskapende arbeid og tiltak rettet mot myke trafikanter og de på to hjul. I den forbindelse har samferdselsdepartementet bestemt at Alta kommune får tildelt 164 000 kroner til sykkelkampanjer.

Dette mener vi i Alta Høyre er positivt for Alta Kommune, slik at de kan fortsette arbeidet med å bruke sykkel som transportmiddel hele året. Pengene vil komme alle innbyggerne til gode, som vil få tryggere ferdsel på to hjul i Alta, i tillegg til at det er positivt for folkehelsen og miljøet i Alta at sykkel blir benyttet som transportmiddel.

Hege Christin Bjørkmann

Varaordførerkandidat Alta Høyre