– Kjære Signe, kan det være rutinene eller kommandolinjene i kommunen som trenger en gjennomgang og fornying?

Meninger

Som landbrukssjef har du fått til høring en byggesak (påbygg - tilbygg - nybygg) på eiendommen «Dalslett» som er en del av familiebruket vårt. Ettersom du er orientert kun fra vår motparts side tidligere, tar jeg bare en gjennomgang her.

Denne byggesaken tok vi opp med kommunens bygg/oppmålingsavdeling etter å ha lest en artikkel i Bondebladet. Stykket handlet om de forenklede byggelovene som var innført og betydningen av disse for jordbruket. En tid i forveien var vi blitt nektet å sette opp et lite tilbygg på den gamle driftsbygningen. Dette bygget skulle romme det innkjøpte høytørkeanleggegt. Tørkeanlegget er ikke tilskuddsfinansiert i likhet med alt annet landbruksutstyr som vi har.

Ved start her i 1985 hadde vi ikke spredningsareal nok til utbygging. Ettersom alle byggeplaner på hovedeiendommen måtte legges på is, vurderte vi andre deler av eiendommen. Byggeavdelingen i Alta ble da kontaktet angående et påbygg på «Dalslett» i stedet og var uventet positiv. Etter en lang og grundig gjennomgang av kart og tegninger fikk vi beskjed om at det var helt greit.

Byggemelding ble levert som avtalt og påbygget ble igangsatt ettersom vi ikke hørte noe innen fristen. Så slår kommunen plutselig fullstendig om etter at råbygget var kommet opp. Det ble gjennomført en øyeblikkelig byggestopp. Slik står saken nå med påstand om ulovlig fritidsboligbygging, trusler om tvangsmulkt og nedrivning.

Vi ble også opplyst om at det var ulovlig med campingvogna parkert over tre dager på eiendommen vår! La det være helt klart. Det som skal bygges er for landbruk og alle opplysninger om hensikten og framtidig bruk var gitt før byggetillatelsen og oppstarten.

Kan det være rutinene eller kommandolinjene i kommunen som trenger en gjennomgang og fornying?

Av Håkon Solli,

Melsvik