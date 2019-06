– De levende samiske språks framtid

Meninger

Jeg leser i nyheter fra Aotearoa/New Zealand om at myndighetene på en gang har godkjent over 800 stedsnavn (!) på urfolkspråket māori. Det er gledelig og motiverende å høre slike nyheter, og jeg skulle ønske det samiske samfunnet var der – i hvert fall i retorikken.

Om jeg lar blikket vandre til nyheter fra samiske områder, i Altaposten den 25. juni 2019, så synes nivået på det offentlige ordskiftet om urfolksspråk i Norge ha gått så lavt at det slenges uttrykk som ´svin´om folk som ønsker å føre en god samisk språkpolitikk. Jeg trodde aldri at jeg skulle høre politikere som en nåværende sametingsrepresentant, og en tidligere sametingspresident si noe sånt. Dette er realiteten på den andre siden av jorda.

Det har lenge vært en klar linje i samepolitikken: Alle samer er likeverdige uansett kunnskap i samisk språk. Dette forsøker de nye parkameratene sametingsrepresentant Toril Bakken Kåven og tidligere sametingspresident Vibeke Larsen å lage tvil om. I følge dem eksisterer det visstnok et offentlig samisk ordskifte som bortdefinerer samer fra det samiske fellesskapet. Dette er bare tull, de vet likeså godt som meg at det ikke eksisterer noen nevneverdige politiske krefter som jobber for å endre på den forståelsen.

Det samiske fellesskapet består av mange språk, og ulike samiske språk inngår også i et slikt mangfold. Samtidig trenger samiske språk gode vilkår for vekst og for å trives, det er slått fast at samiske språk skal ha en god framtid. Fra Sametinget sin side har dette vært viktig helt fra 1989, og utredningen Hjertespråket er et signal om at dette også er viktig fra regjeringen sin side. Samisk språk er også en del av forståelsen av oss som folk, vi har felles språk, kultur og historie.

Samiske språk brukes daglig av brukere i alle aldre, det er førstespråk for mange titusener, mange lærer det som elever i grunnskolealder, andre lærer samisk som voksne- det er veldig viktig at de også kan lese bøker på samiske språk. Det er derfor også nyttig for norsktalende at det finnes god litteratur på samiske språk når de lærer samisk. Språket er levende blant folk- det er her de samiskspråklige litterære kunstnerne kommer inn, de er en del av det språklige sivilsamfunnet hvor språket utvikles og skaper oss som mennesker. Jeg har enda til gode å høre noen angre på at de lærte samisk, de fleste vil se det som en enorm mestring å kunne beherske mer og mer, dette er ikke minst viktig da kompetanse i samisk språk blir mer og mer etterspurt i arbeidslivet.

Samiske språk er utrolig mangfoldige og har en kulturell rikdom som ingen aner det fulle omfanget av. Samiske stedsnavn viser lang tilstedeværelse også utover det som ofte anses som samiske områder, samiske næringer har store begrepsapparat for sine fagområder og ikke minst beskrives natur og omgivelser med bruk av godt utbygd ordtilfang. I tillegg har også samiske språk mange grammatiske former som kan beskrive nyanser i naturen og menneskelivet på brilliante måter. Det er denne arven vi forvalter i dag- og det er denne arven vi skal videreføre til nye generasjoner.

Det skjer tross alt mye fint på språkfronten. 2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår – urfolksspråk over hele verden blir satt fokus på. Flere forskningsmiljøer studerer samiske språk, utvikling av språkteknologi, utvikling av nye medier, utvikling av læremidler, nye arenaer for språk blir lagd, mange steder er nybegynnerkurs i samiske språk fulltegnet i løpet av kort tid. Det er mer å nevne, og mye som ikke er på plass, men vi er på god vei.

Jeg har stor tro på samiske språks fremtid, levende samiske språk i ulike samiske samfunn skal vi klare å få til om mange er med!



Bli med du også!

Vidar Andersen

2. nestleder/politisk nestleder

Norske Samers Riksforbund