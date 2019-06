– Det er for få av oss til at vi kan la oss splitte i språkkonflikt

Meninger

I dette innlegget forsøker jeg å puste med magen, sette meg inn i begge sider av språkdebatten og lete etter løsninger som vi alle kan leve, der vi alle er stolte av språket vårt og alle føler oss inkludert. Men aller først noen avsluttende bemerkninger om det å blande svin inn i språkdebatten.

– God nok for de svina! – Vi ser et Sameting som gjennom sin taushet aksepterer og samtykker til å gjøre den samiske storfamilien mindre og mindre, skriver Vibeke Larsen og Toril Bakken Kåven.

– Samiskspråklige er ikke svin – Problematisk når politikere bruker saken til å dyrke et videre konfliktbilde på et uansvarlig vis, skriver Runar Myrnes Balto, leder for NSR, i en respons på debatten om Samisk forfatterforenings praksis.

Vibeke Larsen, som er tidligere sametingspresident for Arbeiderpartiet, avviser kritikken om at hun kaller samiskspråklige for svin, med å vise til en litterær referanse. Det er åpenbart en svært mislykket referansebruk, når mange ser at det enkelt kan tolkes som at hun kaller samiskspråklige for svin. Enn hvis vi alle starter med å finne ukvemsord fra litteraturen og bruker dem i debattinnlegg? Det kan bli fargerikt. Særlig hyggelig tror jeg vel knapt det blir. Men greit nok, la oss akseptere forklaringen.

Det påstås videre at jeg henger meg opp i den famøse svinekommentaren for ikke å diskutere sak. Men dette stemmer ikke, for det er jo nettopp sak jeg diskuterer. Mitt hovedpoeng er at vi må være veldig varsomme med å piske opp stemningen og bygge et bilde av at vi har en krigstilstand i det samiske samfunn basert på språkkompetanse. Jeg mener at det mangler skikkelig belegg for påstanden om at det er en voksende holdning om å ekskludere samer fra det samiske fellesskapet. Min oppfatning av situasjonen, riktignok like lite basert på statistisk empiri som Larsen sin, er at trendkurven peker den andre veien. Det samiske fellesskapet blir generelt sett større, åpnere og mer tolerant.

Det betyr ikke at ekskludering ikke forekommer og må tas på dypeste alvor. Sier samer at de opplever å bli diskriminert, så gjør de det. Ingen kan bagatellisere den opplevelsen. Hvis man som enkeltperson opplever reell ekskludering fra et fellesskap, så har jeg stor forståelse for at det er vondt.

Jeg ønsker å forstå folks utgangspunkt, og min beste metode for å relatere til andres opplevelse er å forestille meg selv i andres sko og spørre «Hva ville jeg gjort»? Hva ville jeg gjort hvis jeg var en av de forfatterne som følte meg diskriminert gjennom vedtakene på årsmøtet til forfatterforeninga? Svaret er at jeg nok hadde følt meg dypt krenket og forlatt møtet i sinne. Jeg hadde tenkt: Hvorfor skal ikke jeg aksepteres som samisk forfatter? Jeg er fratatt språket gjennom fornorskningen, og nå straffes dobbelt jeg for det. Det er urettferdig. Selvfølgelig hadde jeg tenkt det, og jeg forstår utgangspunktet veldig godt. Det føles ekskluderende.

Men jeg skylder å se begge siders utgangspunkt. Hvorfor gjøres vedtak om at man må skrive bøker på samisk for å være med i en forening? I dette tankeeksperimentet er jeg samiskspråklig forfatter, en språkarbeider med et hjerte som banker ustoppelig for det samiske språket, og et hjerte som blør hver dag når jeg ser hvordan språkutviklingen er. Språket er i ferd med å tape fordi vi ikke har gode og mange nok språkarenaer der det har verdi å kunne det. Jeg tenker: Språket glipper mellom fingrene på vår vakt. Det kjæreste vi har som folk er i ferd med å dø ut, og vårt eneste verktøy for å redde språket er å begynne med oss selv.

Konklusjonen i tankeeksperimentet er at foreninga må være en språkarena, og at foreningas formål er å sørge for at det finnes god samiskspråklig litteratur, sånn at samer leser bøker på samisk og styrker språket sitt. Jeg forstår dette utgangspunktet også, og det er kjærlighet til et skjørt språk som ligger til grunn, ikke et ønske om å ekskludere noen.

Men noen ganger fører handlinger utført med gode intensjoner til at man gjør bjørnetjenester, og jeg tror nok kanskje at dette vedtaket gjør språket en bjørnetjeneste. Det har også den veldig uheldige konsekvensen at flere blir ekskludert og føler seg stemplet som mindreverdige. Dette er det mulig å unngå ved å lete etter andre løsninger, der det både er rom for alle og der språket blomstrer. Hadde jeg vært på dette møtet, så hadde jeg støttet en annen løsning enn den som ble valgt. Rett og slett fordi jeg tror på at det er mulig for Sápmi å både ha plass til alle og å verdsette og dyrke språket. Vi må balanse disse hensynene hårfint.

Min innstendige bønn til Sápmi er at vi ikke må grave oss ned i skyttergraver i språkdebatten. Klarer vi å bruke FNs internasjonale år for urfolksspråk til å fremme det samiske språket og kjærligheten til det i hele folket? Jeg håper det, og jeg tror det. Det er for få av oss til at vi kan la oss splitte i språkkonflikt.

Runar Myrnes Balto

Leder for Norske Samers Riksforbunds (NSR)