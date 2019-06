– Samiskspråklige er ikke svin

Meninger

Vibeke Larsen (Šiella) og Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) trår langt over streken når de bidrar til å stemple en del av den samiske befolkningen som svin i leserinnlegget med tittelen “Gode nok for de svina”, som blant annet er på trykk i Altaposten, og som finnes i en moderert utgave i Nordnorsk debatt.

Det er trist at Larsen og Kåven bidrar til å sette merkelappen “svin” på en del av den samiske befolkningen. De passer på å ikke skrive direkte hvem de mener er svin, men det blir tydelig når man leser innlegget deres. Det tegnes et generelt et bilde av stor konflikt mellom samer som kan samisk og samer som ikke kan det, og ut fra retorikken kan man nesten få et bilde av at det er en språklig borgerkrig som beskrives. Det er dypt uansvarlig av politikere som Larsen og Kåven å tegne slike bilder.

Bakteppet for at Larsen og Kåven har funnet frem igjen den retoriske pisken er konflikten i Samisk forfatterforening, der foreningen har vedtatt at foreningen skal være for forfattere som skriver bøker på samisk. Dette var en beslutning av flertallet som bidrar til at mange samiske forfattere som på grunn av fornorskningen ikke skriver på samisk ikke har en plass i foreninga lenger.

Her kunne nok kanskje foreninga ha funnet løsninger som både fremmer det samiske språket og som inkluderer alle samer. Som vi alltid gjør i det samiske orgainisasjonslivet. Vi balanserer konstant på en knivsegg mellom to helt grunnleggende hensyn. 1: Å ta vare på samiske språk som dør ut hvis ikke vi bruker dem og lager arenaer de kan blomstre, og 2: Inkludere alle i det samiske fellesskapet, uavhengig av språklig utgangspunkt.

Det er synd at språkfraksjonene skilles i bitter konflikt. Dette mener jeg er en kjip situasjon, både fordi det nok ikke har den ønskede effekten med å fremme språket, men også fordi ingen i det samiske samfunnet er tjent med en intern konflikt på grunn av sår vi har etter statens fornorskningspolitikk. Resultatet kan bli to forskjellige forfatterforeninger. Samtidig er det problematisk når politikere bruker saken til å dyrke et videre konfliktbilde på et uansvarlig vis.

Larsen og Kåven bruker denne saken til å piske opp stemningen i det samiske samfunnet med et fiendebilde om at det finnes en samiskspråklig elite som forsøker å påføre ikke-samisk-språklige “skammen over ikke å være god nok same”, og at det er denne “eliten” som styrer Sametinget med partier som bidrar til å gjøre “den samiske storfamilien mindre og mindre”.

Disse påstandene har selvfølgelig ingen rot i virkeligheten, og er en opportunistisk oppbygging av et fiendebilde fra opposisjonspolitikere på Sametinget. Jeg tør påstå at ingen i samepolitikken gjør mer enn NSR for å sprenge åpent rommet for det samiske og inkludere stadig flere grupper i det store samiske fellesskapet. Vi gikk til valg på et inkluderende Sápmi, og vi leverer ved å utvide samepolitikken med inkludering av samer med funksjonsnedsettelse og med skeiv samisk politikk, og med tydelig politikk for sjøsamer og samer i byer. Vi tar også tak i situasjonen til de minste undergrupperingene, nemlig pitesamene, umesamene og østsamene.

Jeg er personlig et eksempel på at rammen for hva som er akseptert i Sápmi er utvidet og ikke blir trangere, slik Larsen og Kåven påstår, men tvert imot blir åpnere. Jeg er markasame fra en fornorsket bygd som i de siste tiårene er satt på det samiske kartet, der jordbruket anerkjennes som samisk næring. Og jeg er en homofil mann med diganosen tourettes syndrom fra barndommen.

Jeg opplever at Sápmi blir åpnere på alle måter, og jeg kjenner meg ikke igjen i Larsen og Kåven sin beskrvielse av at hva som inkluderes i det samiske blir trangere. Det er sjelden jeg bruker min egen bakgrunn som poeng i det politiske ordskiftet, men denne gangen føles det relevant siden jeg også er leder i NSR som er under skyts og forsøkes stemples som trangt og innskrenkende.

På punkt etter punkt står jeg utenfor det stereotypiske bildet mange har av en samisk mann, og i så måte representerer jeg det store mangfoldet blant både medlemmer i NSR og i Sápmi. Men på et punkt tikker jeg i den “tradisjonelle boksen”, nemlig at jeg har lært samisk hjemme.

Om det er en synd som kvalifiserer meg til å være et av “de svina” Larsen og Kåven viser til er uklart. Det som er klart er at det ikke hjelper noen i Sápmi å piske opp stemningen og få det til å fremstå som vi er i en uforsonlig språkkrig, eller å sette merkelapper som “svin” på folk. Det bidrar bare til å gjøre rommet for den samiske storfamilien trangere og klammere.

Runar Myrnes Balto

leder i Norske Samers Riksforbund (NSR)