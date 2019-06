Meninger

Jeg ser at Runar Myrnes Balto har kommet med et leserinnlegg om at samisktalende ikke er svin og ønsker gjerne å komme med en kommentar.

Interessant at han bestemmer seg for at «de svina» betyr noe helt annet enn det faktisk betyr. Det er nok et eksempel på hvordan man legger seg i offergropa umiddelbart, hvis noe kommer fra de norskspråklige samene. Uttrykket er, på lik linje med andre, ment motsatt – man snakker om å være god nok, god nok som man er, god nok for store oppgaver, og god nok uten å måtte være verdensmester. Et begrep som er godt kjent i likestillingskampen og sist brukt av Kristin Krohn Traaseth i boka «Godt nok for de svina». På lik linje med at vi ønsker noen skitt fiske – hva gjør vi da?? Vi ønsker dem da ikke begredelig fiske – vi ønsker dem faktisk godt fiske!

– Samiskspråklige er ikke svin – Problematisk når politikere bruker saken til å dyrke et videre konfliktbilde på et uansvarlig vis, skriver Runar Myrnes Balto, leder for NSR, i en respons på debatten om Samisk forfatterforenings praksis.

At uttrykket skaper debatt er jo interessant, og en flott måte å virkelig ikke ta tak i de faktiske forholdene. Ville kanskje «godt nok for fiffen» vært et bedre uttrykk?

Vi ønsker å diskutere den voksende holdningen om å ekskludere samer fra det samiske fellesskapet på grunnlag av blant annet språk, noe jeg ser Runar Myrnes Balto avfeier som noe vi bare finner på for å skape uro. Nåja er det da det? Jeg hadde selv nyttårstale på norsk og måtte forsvare mitt morsmålbruk i alle kanaler, det være seg samiske mediekanaler og rikskanaler, i flere uker. Jeg fikk klar beskjed om at jeg ikke var god nok ettersom jeg ikke snakket samisk til og med på Dagsnytt !8. Dette var ikke en følelse jeg fikk ut fra egne tolkninger, det var klare beskjeder fremsatt i full offentlighet fra flere NSR-medlemmer. Vi er forbi stadiet "offeret føler seg mobbet» og vi har ikke behov for samisk overformynderi som forteller hvordan norsktalende skal føle det.

– God nok for de svina! – Vi ser et Sameting som gjennom sin taushet aksepterer og samtykker til å gjøre den samiske storfamilien mindre og mindre, skriver Vibeke Larsen og Toril Bakken Kåven.

Når det gjelder den samiske forfatterforeningens vedtak så er de i full rett til å bestemme selv. Vi ser derimot faren i at holdninger som har versert i ulike samiske semioffentlige samtaler de siste årene har fått såpass grobunn at det fører til vedtak i en forening som har forent samiske forfattere gjennom 40 år uavhengig av skrivespråk. Om dette ikke er et faresignal for det samiske fellesskapet kan vi fort konkludere med at vi og Runar Myrnes Balto absolutt ikke deler samme virkelighet, men vi forventer at Sametinget tar oppgjør med disse holdningene.

Vibeke Larsen, Siella