– Kjære president for Sametinget, hva tenker du om utestengelsen av nye samiske forfattere?

Meninger

Jeg skriver til deg fordi du er har et stort ansvar for samisk språk i samiske områder i Norge. Sametinget er på den ene side et samisk politisk organ og på den andre siden et samisk forvaltningsorgan som blant annet har forvaltingen av språkformål. Og Sametingspresidenten er dermed den høyeste ansvarlige politiker og forvalter i så måte.

I etterkant av Samisk forfatterforening sitt årsmøte i år og 40- årsjubileet ble det stående igjen mange ubesvarte spørsmål hos meg som jeg håper du kan gi meg svar på.

Du har ved flere anledninger snakket om at det samiske språket er truet. Sist på Samisk forfatterforening sitt 40-års jubileum i Kautokeino lørdag 15. juni, da holdt du et godt og rørende innlegg om «Hjertespråket.»

Jeg og noen andre norsktalende/ norskskrivende var tilstede der, og det slo meg at vi satt i et av de samiske forvaltningsområdene uten at det ble nevnt i din innledning at samisk og norsk er likestilt i disse områdene. Dette savnet jeg for å få nyansene fram når vi snakker om språk. For å få likeverd mellom språkene, og sikre at alle forstår, brukes vanligvis tolk og tolkeutstyr. Det synes jeg er en god måte å møte tospråklig problematikk med.

Da prologen til jubileet skulle leses fra talestolen dagen før, sa styrelederen for samisk forfatterforening at den ikke behøvde å tolkes fordi hun som skulle lese, leste så fort at tolkeren ville få problemer å følge med. Vi var som sagt noen som ikke kunne samisk som var til stede.

Synes du det var greit at det ikke ble tolket?

Den første dagen av jubileet, 14.juni, var det en av dine rådsmedlemmer, Henrik Olsen som hilste jubileet fra Sametinget. Han holdt en god og fin hilsen. Han sa blant annet:

Sitat: «Jeg er klar over at dere har hatt en opprivende debatt i går på årsmøtet om kriterier for medlemskap. Det var kanskje et spørsmål om veien videre som var oppe til diskusjon. Jeg skal ikke legge skjul på at utfallet av diskusjonen ikke var som jeg hadde håpet på, og at det kan bety at jubileet ikke blir anledningen til å feire fellesskapet som et jubileum skal være.

Jeg hadde ønsket at SGS i framtiden skulle kunne same alle samiske forfattere under en paraply, og at det fellesskapet dere har bygd opp over tid skulle kunne være en styrke for alle. Det skjønner jeg kan bli vanskelig, og at framtiden er blitt mer uoversiktlig for mange.

Men selv om vi som myndigheter har en annen oppfatning enn det som flertallet i organisasjonslivet noen ganger har, så må vi respektere organisasjonsfriheten. Vedtakene som ble gjort er av foreningens høyeste organ, og ingen myndigheter skal kunne overprøve det, med mindre lover er brutt. Og er det det, så bør det prøves juridisk.

Når det er sagt, så mener det sittende Sametingsrådet at alle samiske forfattere og alle samiske kunstnere, skal ha mulighet til å organisere seg og nyte de rettigheter det innebærer. Dersom noen blir utestengt av kriterier som ikke er mulig å oppfylle fordi vår historie er slik den er, så vil Sametinget i framtiden måtte støtte nye initiativ til organisering av samiske forfattere. Det sa vi i fjor, og det gjentar jeg nå.» (sitat slutt. Min understrekning.)

(Han sa også at Sametinget ikke blandet seg inn i frittstående organisasjoner, men det står ikke lenger i det manuset som er lagt ut på nettet. Så det skal jeg ikke kommentere videre)

Er du enig i det ditt rådsmedlem sa, som jeg har referert til og understreket.?

Du uttalte deg meget sterkt om utestengelsen av en same i Selbu som ble utestengt fra et grunneiermøte. Referat fra avisen:

«At den samiske personen som ble nektet inngang er intet annet enn rasisme.» (Min understrekning.)

Det er sant, det var en rasistisk hendelse. Jeg støtter deg helt. Jeg har også lest Sametingets uttalelse om saken. Veldig god.

Hva tenker du om utestengelsen av nye samiske forfattere som er utestengt fra SGS som medlemmer fordi de skriver på norsk? Jeg tenker at det er diskriminering på samme vis som i Selbu.

Med bakgrunn for min mening refererer jeg til: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere:

§ 6. Forbud mot å diskriminere.

«Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge og språk.»

Jeg skal ikke referere de andre paragrafene som går på forskjellsbehandling osv.

Hva mener du om SGS sin vedtektsendring som er en utestengelse på grunn av språket og etter min mening kommer under denne loven?

Min oppfatning av vedtaket er at det er diskriminering av en gruppe samer, sjøsamer og kystsamer. Jeg mener videre at årsmøtet tar feil i at samisk språk blir styrket ved at man stenger ute nye medlemmer.

Siden årsmøtet også vedtok at SGS/ styremøtene ikke skal tolkes, er vi som snakker norsk, lulesamisk og sørsamisk fratatt muligheten til å delta i organisasjonens arbeid.

Jeg tror at jo flere bøker som er skrevet om samisk historie og kultur kunne bli oversatt til samisk og det ville bli mange flere bøker for samiske barn og voksne å lese. Samisk forfatterforening ivrer for å få bøker som er skrevet på samisk, oversatt til andre språk. Det vil selvfølgelig bære samisk kultur ut i verden, men det blir jo ikke mer samisk språk av det. Jeg er et åpent menneske, men føler nå at jeg er med i en lukket forening.

Jeg mener at vi som skriver på norsk, kunne tilført Samisk forfatterforening mye gjennom å inspirere samisk ungdom som vil skrive, til å lære seg samisk. Jeg ønsker virkelig at det måtte bli virkelighet at samisk ungdom fikk se den rikdom det er i det samiske språket og samisk historie.

Jeg håper på et snarlig svar, og gjerne åpent. Ønsker deg og din familie en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen

Aase Synnøve Falch

Tromsø