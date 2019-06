– Omkampene som må belyses

Meninger

Virksomhetsleder for oppmåling og byggesak i Alta kommune, Trond Inge Heitmann, gikk torsdag ut med det han hevder er en korrigering av en feil framstilling av en sak i Altaposten.

Saken under overskriften «Politisk ja – administrasjonen tar omkamp» omhandler to klagesaker med negativ innstilling i Tverreldalen og Raipas. Den negative innstillingen er kommet etter at politikere på befaring enstemmig sa ja. Avslutningsvis i sitt innlegg skriver altså virksomhetslederen: «Om Altapostens journalist bevisst ønsker å villede leserne eller om det er av ren uvitenhet at saken fremstilles slik, ønsker jeg ikke å ha noen formening om.»

Bevisst villedende?

Altapostens journalist er i dette tilfelle er undertegnede, og jeg har ingenting mot at min journalistikk settes under lupen. Det er faktisk ønskelig at våre lesere er kritisk til både innhold og måten vi presenterer saker på. Den «korrekte redegjørelsen» til Heitmann inneholder imidlertid ikke et eneste konkret eksempel på at noe er feil framstilt i artikkelen i Altaposten. Derimot er redegjørelsen et personlig angrep på undertegnede, og da spesielt med insinuasjoner om manglende faglig integritet og kunnskap.

Det er spesielt at en av kommunens virksomhetsledere går ut offentlig med angrep på en journalist og avis for at det rettes et kritisk søkelys på hvordan den kommunale forvaltningen opptrer i forhold til lokaldemokratiet. Angrepet vitner om at Alta kommune er på overtid for å få på plass den mye omtalte kommunikasjonsrådgiveren som nå skal inn i ledergruppa til rådmannen.

Når det stilles spørsmål om undertegnede bevisst villeder er dette en krenkende insiniuasjon som jeg ber rådmann Bjørn-Atle Hansen avklare om Alta kommune stiller seg bak.

Politisk ja – administrasjonen tar omkamp To klagesaker innstilt negativt selv om politikere på befaring enstemmig sa ja.

Feil framstilling?

Så til Heitmanns påstand om at saken er feil framstilt. Feil framstilt sett ut fra hvem? Feil framstilt for leserne eller administrasjonen i Alta kommune? Vår oppgave er å være vaktbikkja som ser til at lokaldemokratiet fungerer, at enkeltmennesker behandles korrekt ut fra lover og regler. I denne konkrete saken har vi videreformidlet reaksjonen fra to av Altas kommunes mest sentrale politikere, Odd Erling Mikalsen (Frp) og Otto Aas (SV). Sammen med andre ikke siterte politikere var reaksjonen som ble formidlet sterk, men holdt i diplomatiske ordvalg for å ikke tråkke Heitmann og andre i administrasjonen på tærne. Aas og Mikalsen er sitert hundre prosent korrekt når de stiller seg uforståelig til at politikernes enstemmig skjønn etter felles befaring ikke er vektlagt i innstilling i administrasjonens negative innstilling i de to klagesakene.

Er da saken om «politisk ja – administrasjonen tar omkamp» feil framstilt i forhold til de berørte? Uten at det framkommer i artikkelen vil jeg tro at de er minst like overrasket som politikerne i hovedutvalget som befarte fradelingssakene. Overraskelsen består i at administrasjonen velger å se helt bort fra at hovedutvalget har befart og enstemmig konkludert med at det bør åpnes for fradeling. I min påståtte uvitenhet er i alle fall undertegnede av den oppfatning at hovedutvalget, som i denne saken er høringspart og skal ivareta landbruksinteressene, burde vært en sentral del av diskusjonen og argumentasjonen i saksframlegget. Nå er det ikke en gang nevnt i saksfremlegget, selv om landbruksinteressene har vært holdt fram som hovedargument for at administrasjonen opprinnelig sa nei til fradeling, og følgelig innstiller negativt til planutvalget.

For de berørte, og alle de som følger med i disse sakene, er det mitt inntrykk at dette oppfattes som en omkamp fra administrasjonens side.

Kunnskapsløs

Når Trond Inge Heitmann framstiller meg som uvitende og kunnskapsløs om den kommunale forvaltning og hvilke lover den er regulert av, er jeg ubeskjeden nok til å hevde at han tar feil. Jeg er selvsagt fullstendig klar over at hovedutvalget som var befaring er høringsinstans, og at byggesaksavdelingen saksforbereder og innstiller til planutvalget. Noe annet framgår heller ikke av artikkelen, verken i linjene eller mellom dem.

Jeg har i etterkant gått gjennom saksframlegget på nytt; jeg finner ikke et eneste sted verken i innstilling eller saksframlegg at skjønnet til det som i denne saken må være den viktigste høringsinstansen er nevnt. Jeg finner heller ikke noen steder i saksframlegget at konklusjonene til denne viktige høringsinstansen er problematisert i forhold til det administrasjonen mener finnes i plan- og bygningsloven som gjør at klagesakene ikke kan tas til følge.

I «redegjørelsen» angriper administrasjonen undertegnede for å videreformidle politikernes kritikk. Det er ikke Altaposten, men politikerne som er er misfornøyd med at administrasjonen ikke forholder seg til befaringer og enstemmige vedtak. Altaposten vil fortsette å formidle politikernes reaksjoner selv om det medfører personlige angrep på undertegnede eller andre journalister. Det å medvirke til at administrasjonen respekterer politiske vedtak og signal slik at lokaldemokratiet fungerer er faktisk en av våre viktigste oppgaver.

Jarle Mjøen

politisk redektør

Altaposten