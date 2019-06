– Vårt politiske hovedutvalg i bygge- og delingssaker er ikke HNDM, men planutvalget

Meninger

Ser at Altaposten at omtaler 2 fradelingssøknader som administrasjon for oppmåling og byggesak har forelagt planutvalget for behandling. I begge søknadene gjelder det fradeling av boligtomter som dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Politisk ja – administrasjonen tar omkamp To klagesaker innstilt negativt selv om politikere på befaring enstemmig sa ja.

I den sammenheng ønsker jeg å komme med noen avklaringer. Kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven ligger til grunn når bygge og delings søknader behandles. Arealplan er forankret lokalt, dvs. det er kommunestyret som har vedtatt denne. Plan er juridisk bindene for vår saksbehandling og skal være et redskap for utbygging i kommunen samt sikre likebehandling av saker. Det kan søkes om dispensasjon fra plan men da skal fordelene veies opp mot ulempene. Det er viktig å påpeke at det ikke først og fremst søkerens fordeler som skal vurderes, men om samfunnet som sådan kan sies å oppnå fordeler ved at dispensasjon innvilges. Dette er utgangspunktet for behandling av dispensasjonssøknader.

Altapostens fremstilling av saken viser at journalisten som skriver saken har manglende forståelse på hvilke krav som stilles til behandling av slike saker og hvilke politisk utvalg den enkelte avdeling i kommunen er underlagt. Vårt ansvar (bygningsmyndigheten) har etter plan- og bygningsloven et samordningsansvar, dvs. at vi plikter å innhente uttalelse fra andre berørte myndigheter før en evt. dispensasjon kan innvilges. I de to aktuelle sakene er det innhentet uttalelse fra flere myndigheter, deriblant landbruksmyndighetene. Landbruksmyndighetene er underlagt hovedutvalget for næring-, drift- og miljø (HNDM). Dette utvalget har ved sin behandling kommet frem til at deling kan innvilges etter jordlovens bestemmelser. Jordloven er en særlov som skal ivareta landbrukets interesser. Samtykke etter jordloven betyr ikke at slike saker automatisk innvilges etter plan- og bygningsloven. Bygningsmyndigheten plikter å foreta en helhetlig vurdering av alle innkommende uttalelser i saken når vurdering om dispensasjon fra kommuneplanen skal gis eller ikke.

I de to konkrete sakene har bygningsmyndigheten kommet frem til at det ikke var grunnlag for å innvilge dispensasjon. Søknadene er derfor oversendt planutvalget for avgjørelse. I Altapostens fremstilling kan man få inntrykk av at HNDM er vårt overordnede politiske organ og at vi (bygningsmyndighetene) ikke forholder oss til dem, men prøver på omkamp. Vårt politiske hovedutvalg i bygge- og delingssaker er ikke HNDM, men planutvalget. Etter mitt skjønn har vi alltid forholdt oss til de vedtak som er fattet av dem.

Om Altapostens journalist bevist ønsker å villede leserne eller om det er av ren uvitenhet at saken fremstilles slik, ønsker jeg ikke å ha noen formening om.

Trond Inge Heitmann

Virksomhetsleder Oppmåling og Byggesak