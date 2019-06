– Per i dag er det kull og atomkraft som kan erstatte olje og gass

Meninger

Ser en massiv mobilisering av ungdom som engasjerer seg for fremtiden. Det stilles krav om at dagens politikere tar ansvar. At de tar beslutninger for morgendagens generasjoner med tanke på å ha et miljø der fremtidige generasjoner kan vokse opp i et grønt samfunn basert på bærekraftige verdier. Dette engasjementet er utrolig flott, og vitner om en engasjert og oppegående ungdom som tar ansvar, er bevisst sin stemme, og sin rolle i samfunnet. Dette engasjementet må vi alle støtte og drive frem!

Mye av miljødebatten er inne i et spor, som styres av en agenda satt fra sentrale politikere i enkelte partier, og som tjener stemmer spesielt i de store byene. Og med det ene ytterliggående forslaget etter det andre for å få velgernes gunst og makt. Dette er ikke bra med tanke på at folk flest – les Norge for øvrig - føler seg fremmedgjort i forhold til ordskiftet i miljødebattene, som er blitt en av årets store valgkamp saker.

Her har Høyre en politikk som baserer seg på en langsiktig kurs, som vil gi gevinst innen bærekraftig miljø, samt å nå våre internasjonale forpliktende mål - uten å måtte endre samfunnet fundamentalt med tanke på inntekter og arbeidsplasser.

Vi må ikke glemme at olje- og gassnæringen sysselsetter direkte eller indirekte 170.000 mennesker, som tilsvarer ca 6 % av sysselsettingsraten av total sysselsetting på ca 70 %.

Alternative energikilder som vindmøller har store lokale miljømessige utfordringer med tanke på inngrep i naturen. Vindmøller kan ikke alene erstatte olje og gass som energikilde, men kan være et nyttig supplement i en mindre skala.

En LNG tankbåt fra Hammerfest LNG, tilsvarer ca ett års produksjon av kraft fra Alta Kraftverk. Hammerfest LNG leverer ca 70 tank laster per år. Er en massiv utbygging av våre vassdrag et foretrukkent alternativ til å erstatte energi fra olje og gass?

Naturvern må stå på to bein – det ene er vern av naturen, det andre er å få ned utslipp av klimagasser.

Gass fra Norge dekker ¼ av gassbehovet i Storbritannia med ca 66 mill. mennesker. Hva er alternativ erstatnings energi? Atomkraft eller kullkraft? Kull slipper ut 4 ganger så mye CO2 pr kw produsert energi enhet sammenlignet med norsk naturgass. Englands kyst er nærmere Bergen enn Alta sammenlignet med Oslo. Hva er lokalt, og hva er globalt?

Norges andel av produksjon av olje/gass på verdensbasis tilsvarer 2,5% av den totale olje og gass produksjonen.

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass, NGL og kondensat utgjorde i 2018 om lag 534 milliarder kroner, noe som tilsvarer over halvparten av total norsk vareeksport. I 2018 stod verdien av gassproduksjonen for halvparten av samlet eksportverdi.

Energibehovet i verden er økende, og per i dag er det kull og atomkraft som kan erstatte olje og gass i all hovedsak som energi kilde - i hvert fall i ett 20 til 30 års perspektiv. Skal vi i Norge da slutte å lete og produsere olje og gass?

Norsk olje og gass produksjon er blant den minst forurensende i utvinningssammenheng på verdensbasis per produsert olje/gass enhet. Norske løsninger og teknologi innen olje og gass utvinning får stadig et større referansegrunnlag globalt basert på miljø tekniske løsninger. Dette er med på å redusere CO2 avtrykket ved utvinning av olje og gass globalt og lokalt i Norge.

Høyre støtter den langsiktige målsettingen med å erstatte olje og gass som energikilde i størst mulig grad, men en kan ikke se vekk fra sysselsettingsgrad til næringen, samt inntekter i form av skatter og avgifter til staten som norsk olje og gass næring bidrar med i dag og i mange tiår fremover.

Mitt ønske er at mange av de miljøbevisste og engasjerte ungdommene tar dette engasjementet med seg et steg videre, og søker seg mot en utdannelse innen olje/gass/teknologi der vi trenger smarte og engasjerte ungdommer. Det grønne skiftet globalt utfordrer olje- og gass selskapene til å tenke nytt, der det økonomisk og omdømmemessig skal lønnes å redusere CO2 utslipp, samt forske på å utvikle anvendelige energi kilder som ikke skader miljøet.

Det er her Høyre appellerer til de som engasjerer seg innen miljøpolitikk, og spesielt de unge som virkelig har satt miljø på dagsorden. Engasjer deg politisk, og benytt stemmeseddelen. Stem Høyre - for en fremtid der den politiske retningen er grunnlagt i en ansvarlig og bærekraftig miljøpolitikk basert på helhetlige løsninger for samfunnet forøvrig.

Arvid Olsen, Alta Høyre