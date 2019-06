– Flytt Nordkappbommen inn på Hurtigruta    

Meninger

I diskusjonen omkring Nordkapp, er det mange momenter og vinklinger som trekkes frem. Politikk og juss, går om hverandre, og den ene juridiske eksperten etter den andre trekkes frem utfra hvilket politisk syn man har. En annen trend er å komme trekkende med nasjonale investorkjendiser, og pressen logrer som paringsklare dyr når de får snakke med en investorkjendis som fritt får utbrodere seg.

Ingen skal få meg til å tro at disse landskjente milliardærene får nattesøvnen sin ødelagt av at en såkalt «urettferdighet» på Nordkapp. Når giga-rikinger som ellers aldri har vist interesse for oss i Nordkapp, rett ut av det blå inntar slike roller, blir jeg skeptisk. Det håper jeg også politikerne i Nordkapp også er. Her er jeg enig med SV; her er det pengemakta som rår.

Så til den siste utviklingen i denne saken. Jeg kom over nok en «juridisk betenkning» søndag 16.juni som ble distribuert rundt om til folkevalgte, endatil dagen før et parti her i Nordkapp skulle ha sitt avgjørende medlemsmøte. Oppdragsgiveren for denne vurderingen synes jeg var en smule interessant. Her hadde nemlig Hurtigruten leid inn et advokatkontor for å understøtte sine meninger og interesser, der man underbygger sine lite skjulte hensikter. For vurderingen er full av ord- og paragrafer. Det som kan være krevende er å trekke ut oppdragsgiverens hensikter. Hva vil man egentlig gjennom sitt omfattende engasjement, og sine plutselig varme omtanker for vårt samfunn og våre lokalpolitikere?

I bestillingsverket fra Hurtigruten starter man forsiktig med å minne oss på at Nordkapp har en stor verdi som er unik for alle. Så gir Hurtigruten velmenende råd til våre folkevalgte. Det er nå viktig at kommunen gjør parkering og alle uteområdene til offentlig formål. Dette må gjøres tilgjengelig for alle. Så langt i resonnementet er det mulig å følge med, men så kommer rosinen i pølsa. Kommunen må tillate mer bebyggelse på Nordkapp, slik at de kan få sitt eget anlegg. Kort fortalt vil Hurtigruten følgende: Sørg for å regulere Nordkapp slik at det blir gratis for alle å besøke klippen, og slik at alle som kommer opp der har tilnærmet gratis parkering. Etterpå må kommunen «bevare» Nordkapp ved å tillate mer bebyggelse på selve klippen, slik at Hurtigruten kan få etablert seg. Dette budskapet har vi hørt før. Riv bommen, og slipp alle (les Hurtigruten) til. For noen uker siden prøvde de også å sukre sitt konsept med å fortelle at Hurtigruteanløpet skulle flyttes ut av sentrum av Honningsvåg. Det er tydeligvis viktig at lokalsamfunnet ikke blakker passasjerene for mye før de kjøper Nordkapptur til kr 1832,- pr person.

Ingen skal fortelle meg at det å besøke Nordkapp blir gratis for Hurtigrutens gjester i fremtiden under en ny modell. Hurtigruten tar bare til orde for å flytte bommen fra Nordkapp, og inn på egne skip. Kassaapparatet til Hurtigruten skal med kommunes hjelp bli enda varmere, og store inntekter som er stedbunden i vår kommune skal over på kjøl. Reisen står Hurtigruten for selv, maten til gjestene står Hurtigruten for selv, pengene for pakketuren til Nordkapp tar de selv, transporten står de for selv, og når de kommer opp på Nordkapp, så skal kommunen spandere gratis natur- og midnattssol, slik at de kan selge sine gjester enda mer. Pengene fra dette opplegget er ikke innom kommunen engang, og Nordkappsamfunnet vil aldri komme i en situasjon der de kan forlange mer av kaka.

Kaka ligger nemlig godt gjemt på et «kjølelager» på Guernsey, og kakefesten i Nordkapp er utsatt i uendelig tid.

Jeg tilhører ikke dem som ubetinget mener at dagens konsept og drivere er et nirvana, som må beskyttes for enhver pris. Det har vært praktisert inngangspenger i en eller annen for på Nordkapp i snart 100 år. Aktører har kommet og gått, og sakte men sikkert har Nordkapp blitt en av landets mest sentrale turistdestinasjoner, og de besøkende betaler gjerne for å besøke dette skuet. For at dette skulle skje, er det mange som har bidratt og investert. Jeg synes også at lokalsamfunnet må ha mer direkte økonomisk ut at dette konseptet, og den diskusjonen vil komme med full tyngde i forbindelse med reforhandling av den nye festekontrakten mellom Rica og FeFo. Det som uroer meg nå, er at det er noen destruktive krefter som prøver å splitte vårt samfunn, slik at de kanskje kan lykkes i sin strategi med å flytte Nordkappbommen til båtene sine. Akkurat nå jobber de usynlig, og har nyttige agenter i samfunnet som ringer rundt og selger drømmer til kommunepolitikerne. Dersom vi føyer oss etter slike krefter nå, så vil vi på sikt bli tildelt en fast skueplass, der vi alle kan stå med lua i hånda. Spørsmålet vi kommer til å stille oss da er; hvorfor valgte vi frivillig å flytte bommen på Nordkapp til utenlandsk eide skip?​

Ulf Syversen.

Tidligere rådmann og ordfører i Nordkapp kommune