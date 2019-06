– FeFo tar parti med de store og kapitalsterke

Meninger

Det er avgjørende at lokalbefolkningen gjennom Nordkapp kommune sikres styring, inntekter og ringvirkninger av turistmagneten Nordkapp. I dag er det Rica-kjeden som i en monopollignede tilstand henter ut tiervis av millioner kroner i overskudd fra driften av Nordkapplatået. Dette er inntekter som lokalsamfunnet etter SVs mening har moralsk rett til å sikres en større andel av. Nordkapp burde vært underlagt lokal styring og Rica kun vært en potensiell samarbeidspartner i stedet for å bli sikret et fortsatt monopol.

I saken rundt framtidig styring og drift av Nordkapp har Fefo en sentral rolle. SV er av den oppfatning av Fefo i stedet for feste til storkapitalen for småpenger, burde solgt/overdratt grunnen til Nordkapp kommune. Det ville gitt lokalbefolkningen hundre prosent styring.

Den måten Fefo styreleder Bente Haug og kommunikasjonssvarlig for Fefo svarer på kritikken både i sosiale medier, I NRK og i Altaposten er meget betenkelig. Man har ingen forståelse for befolkningen, men tar parti med de store og kapitalsterke. Fefo har har tilnærmede null sosial profil i sin forvaltning, noe som rammer de som bor og lever her i Finnmark. Fefos mantra er å skape inntekter i et evighetsperspektiv, noe de selv har framholdt gang på gang.

Min oppgave som folkevalgt blir å tilse at det nye fylket Troms og Finnmark vedtar nytt styredirektiv for fylkeskommunens representanter i Fefo-styret. Det betyr at det må legges føringer for å kunne selge til kommunene i stedet for å opprettholde festestrategien. I Nordkapp-saken ser vi at Fefo som grunneier ikke handler til lokalsamfunnets beste.

Dette er også en problemstilling i Alta der Alta kommune ikke får kjøpe potensielt areal for å utvikle boligtomter, men tvinges til å godta Fefos festestrategi. Eksempler fra Alta viser at den har gitt priser på tomter i randsonen av byen til to millioner kroner pluss årlig festeavgift på 20.000 kroner. Nå bør Alta kommune handle, og det raskt. Mitt og SVs forslag er at Alta kommune eksproprierer potensielt boligareal og sikres kontroll og avvikling av husmannsstrategien til Fefo. I en slik strategi må Fefo-areal reguleres til offentlig formal, og da bolig- og næringsareal.

Tommy Berg (SV)