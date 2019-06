Åtte påstander om FeFo og Nordkapplatået

Meninger

Den 13. januar har politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen, en rekke påstander om FeFo i Nordkapp-saken. FeFo tåler en debatt og ønsker at den skal være god. Her håper vi å bidra til det.

1. Påstanden om at FeFo og Rica er favoritt til å kunne sikre seg hånd om Nordkapp

Svar: FeFo eier allerede Nordkapplatået på vegne av alle finnmarkinger, mens Rica fester på den. Det er lite å sikre sånn sett.

2. Påstanden om at politikere har lagt seg flate for FeFo

Svar: FeFo styrer etter Finnmarksloven og et tjuetalls lover. I den grad noen må legge seg flate, er det vi alle – fordi FeFo har et mindre handlingsrom enn grunneiere flest. Alle våre vedtak blir tilsynsført, Nordkapp-saken inkludert.

3. FeFo har som grunneier sine interesser på Nordkapp

Svar: FeFo har ikke flere interesser på Nordkapp enn andre steder. Lokalpolitikerne bestemmer i arealplanen hvordan de vil bruke et område. Etterpå skal FeFo tilrettelegge for det. Vår interesse er å være en forutsigbar grunneier på Finnmarkseiendommen, samt å bidra til positiv samfunnsutvikling.

4. Påstanden om at Nordkapplatået er pengemaskin for FeFo

Svar: Det er å ta hardt i. Festeavgiften utgjør i dag i 68.000 kroner årlig og ble inngått før FeFos tid. Verken inngangspenger eller skatt går til FeFo.

5. Påstanden om at FeFo ønsker en regulering av Nordkapp som sikrer at de kan maksimere sitt uttak

Svar: Feil. FeFo legger seg ikke opp i hva kommunene ønsker å bruke sine arealer til. Dessuten skal ikke FeFo maksimere profitt. I snitt har vi hatt et overskudd på mellom to og fire millioner kroner de siste åra. Eventuelle overskudd skal pløyes tilbake til samfunnet – som gjennom FeFos grønne midler og andre tiltak i Finnmark.

6. Påstanden om at FeFo ikke forsvarer offentlighetens interesser

Svar: Feil. Hele Finnmarksloven handler om at Finnmarkseiendommen og naturgodene eier vi i fellesskap. FeFo kan ikke uten videre stykke opp og selge bort, heller ikke Nordkapplatået. Det vet også Jarle Mjøen etter flere krav fra Alta om at FeFo må gi eller selge eiendom billig.

7. Påstanden om at FeFo har stort fokus på egen pengebinge

Svar: Hvis Jarle Mjøen hadde rett, burde ikke FeFo hatt Norges billigste jakt og gratis fiske i vann og elver uten laks, sjøørret og sjørøye. FeFo burde heller ikke ha lave priser for laksefiske eller vedteig til selvkost. Sjekk prisene Norge rundt. Andre grunneiere kan presse pris på natur og eiendom – ja, til og med kreve bompenger. FeFo gjør ingen av delene.

8. Påstandene om at det legges opp til Ricas beste

Svar: For FeFos del handler det om fellesskapets beste. Derfor har vi sagt tre ting: 1. Arealet til Rica skal gjøres mindre og frigjøres for Nordkapp kommune. 2. Festeavgiften skal markedsreguleres. 3. Nordkapp-samfunnet må få et fond for mer ringvirkninger av turismen.

I FeFo sin strategi heter det at «Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark». Vårt innspill om fond og frigjøring av arealer er å følge strategien. Mer handlingsrom som grunneier har vi ikke. Én ting er vi derimot enige om med Jarle Mjøen om; at Nordkapp kanskje er Norges fremste turistmål og en av driverne i nordnorsk reiseliv.

FeFo forstår at Nordkapp-saken vekker debatt og håper at vi kan bidra til å belyse den.

Slå gjerne på tråden om du lurer på noe, Jarle. Vi deler gjerne.

Robert Greiner

Leder for kommunikasjon

og samfunn i FeFo