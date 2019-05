– Flere kommuner bør kunne gjøre vedtak om å bli plastfri kommune

Meninger

Plastbruken har de siste 10- årene steget drastisk. Vi har fått nyheter om hval som har opptil 40 kilo plast i magen, om sjøfugl som har plastbestikk i nebbet, om drivende plastansamlinger i havet på størrelse med kontinentet Europa, strender fulle av plastavfall, for å nevne noe.

Både nasjonalt og globalt ser man at forbruket fører til forsøpling av nærmiljøet, strender og havområder, som igjen gjør stor skade på dyr og miljøet. Det er derfor nødvendig med forebyggende arbeid samt opprydding for å redusere videre forsøpling.

Vår regjering har latt seg inspirere av EU, India og Costa Rica, som alle har forbudt en rekke engangsprodukter i plast, og Miljødirektoratet kommer med en høring i høst om å forby engangsplast, med mål om å få til et forbud fra våren 2020 mot plastbestikk, tallerkener i plast, plastsugerør, spisepinner i plast, rørepinner i plast og bomullspinner i plast.

Mange kommuner har allerede innført forbudet mot plast. I 2018 vedtok Tromsø kommune å bli en ”plastfri kommune”, og de har fått det inn i kommunens klima og miljøplan. Det første grep Tromsø har tatt i steget mot en ”plastfri kommune” er at alt av engangsplastikkbestikk er fjernet fra alle kommunens kantiner. Videre skal malene for utbyggingsavtaler endres for å redusere plast og plastrelaterte produkter på utbyggingsprosjekter. Det arbeides med at flest mulig av bedrifter, virksomheter og organisasjoner til å forplikte seg til å jobbe for ”Tromsø som en plastfri by”.

Flere kommuner enn Tromsø i Nord-Norge bør kunne gjøre vedtak om å bli en plastfri kommune. I Hammerfest var samtlige partier i kommunestyret og ungdomsrådet svært positive til KrF`s interpellasjon om «Visjonen om en plastfri kommune», og saken vil bli fulgt opp fremover. Hammerfest KrF vil anbefale flere å ta opp dette i egen kommune.

Av Turid Lien

Hammerfest KrF