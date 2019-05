– Staten må lære seg å ta ansvar for egne veier

Meninger

Jeg støtter folkeopprøret mot bompenger, som er litt mer komplisert enn svart/hvitt. Det er forskjell på å bruke bompenger til å bygge nye veier og bruke bompenger til at det blir mindre trafikk på bestemte veier.

Jeg mener staten må lære seg til å ta ansvar for egne veier. Nye veier bør bygges der det er nødvendig, ikke påvirkes av folk som er villig å sponse med bompenger. God vedlikehold og oppgraderinger kan unngå/utsette behov for nye veier. Og til dette blir det også feil å plage folk med bompenger.

Og så har vi noen byer som i perioder på dagen og året har noen reelle utfordringer. Det vanlige har vært å innføre bompenger for å begrense trafikken. Men så lenge satsene egentlig kun har vært småpenger, har det hatt liten effekt på redusert trafikk, dvs. problem ikke løst. Det betyr ikke at en da skal en være positiv til et nytt bompengeprosjekt.

I f.eks. Hammerfest legges det opp til bompenger. Men her er det lite med bilkø og jeg kan umulig tenke meg at luftkvaliteten i perioder nærmer seg helsefarlig så tett på åpent hav som byen ligger.

I Hammerfest har bompenger ingen ting med miljø å gjøre, kun statens manglende vilje til å betale egen moro. Jeg anbefaler derfor Hammerfest til å sette foten ned, slik vi har gjort i Alta, hvor jeg bor.

Og så er det slik at vi i dag har historisk mange bomstasjoner. Til hvert bomprosjekt er det tatt opp store lån som skal nedbetales med bompenger. Tommelfingerregelen sier at for hver krone til vei, går én krone til å betale ned lånet+renter+administrasjon.

I debatten som nå raser, ser jeg noen krever dagens bomstasjoner fjernet. Jeg har empati for kravet, men tenker de som frivillig sa ja til bompenger pent skal få lov å gjøre opp for seg. Kausjonerer staten ut bom-gjelda, kan vi regne med at det blir fint lite penger igjen til andre steder på flere år.

Det jeg ser for meg, er at dagen ordning med å kreve bompenger for å bygge nye veier stopper. Dagens bomprosjekter avvikles som planlagt, dvs at om maks 18 år er alle borte.

Stortinget vedtar fremover bevilgninger ut fra behov og med et blikk på utfordringer i hele landet. Jeg er ikke prinsipielt mot bompenger. Om noen byer eller steder mener å ha behov å dempe trafikken i perioder, skal jeg ikke blande meg så mye opp i det. Men før bompenger vurderes, kan gratis buss og trikk være eksempel på gode tiltak som gir rask effekt.

Til høsten er det lokalvalg. Selv om bompenger er et nasjonalt tema, er det kommunestyret som først må si ja/nei til bompenger på vegne av sine innbyggere. Derfor er det viktig at alle lokale partier og politikere forteller velgerne åpent og ærlig hva de mener om bompenger de neste 4 år.

De som så blir folke-valgt, har da fått velgernes tillit og bør ta godt vare på den. Etter å ha bidratt litt til at vi ble kvitt bompengestasjonen ved Alta museum for 5-6 år siden, kan folk være trygg på at jeg ikke bidrar til at den skal tilbake.

Raymond Londal

Listekandidat, Alta Venstre