– Hardt arbeid å bygge opp fanskare

Så ble det altså 5. plass på Norge, men Keiino ble en soleklar publikumsfavoritt

Jeg har gått på gatene i Tel Aviv, hørt folk fra fremmede land joike og synge «Spirit in the sky». De er nysgjerrige hva dette er, nysgjerrige på denne eksotiske kulturen oppe i nord.

Mens jeg nå aller siste dag har sittet på rommet mitt og fått noen ord på papiret, har naboen ved siden av spilt «Spirit in the sky» utallige ganger, taxisjaføren nynnet låta hele veien mens han kjørt meg i går.

KEiiNO sies nå å være et av Europas største popband. De har alt; bra opptredener, fengende poplåter, takler media bra og flink med sosial medier. De har ikke sagt nei til et eneste oppdrag. Men er det så lett? Jeg kan ikke svare på annet enn å beskrive bransjen litt overfladisk her.

I verden har de major plateselskaper som Sony, Universal og Warner lagt føringer forhold til hvemsom listes på radiokanaler osv. Dette ikke minst fordi de har ressurser å promotere en artist, sette dagsorden for hvilke artister som nevnes i media. Etter at streamingtjenster som Spotify, Apple, Google, YouTube osv, er blitt verdens største distributør for musikk, er det blitt mye enklere å få distribuert musikken sin.

Samtidig er det blitt mye vanskeligere å promotere artister, ettersom det er så mange om beinet. Det krever enorme ressurser som kapital, kunnskap, nettverk og ikke minst tid. KEiiNO har hittil jobbet knallhardt i månedsvis på egen hånd, dvs de er ikke knyttet noen major selskap. Nå er det jo mulig å nå fram i verden med musikkuten å være tilknyttet store selskaper, men det krever sitt av ressurser. Ikke minst, klarer de å følge opp monsterhiten sin?

Bandet har virkelig stått på fra kl 6 om morgenen og ofte til 2-3 på natta. Stilt opp på alle slags tilstelninger, både for media og framføringer. Hver ledige anldning benyttes til søvn og hvile. Det som er klart, er at et sånt kjør ikke går i det lange løp, også her er blir en utfordring på sikt.

I tillegg vet vi jo at artister er utsatt for fristelser som liksom skal få de til å «slappe av», her tenker jeg på alkohol og andre rusmidler. Dette er dessverre fakta, hvem har ikke lest om underholdningsbransjens demoner? Jeg har til stor irritasjon for min sønn, valgt å mase hull i hodet om å ivarete psykisk og fysisk helse. Gledesrus blir i lengden slitsomt – og mange prøver å toppe den følelsen på måter som nevnt ovenfor.

KEiiNO har bygget opp en enorm fanskare over hele Europa. Men de har også skarpt sterke følelse. Dette er f.eks sterk kritisering pga detltagelse i ESC som er arrangert i Israel, sjikane på nettet og fandens oldemor. I noen mindre miljøer i Norge får de stempel på at de er altfor kommersielle. Altså, plutselig er det galt?

Vi som foreldre gleder oss over at våre etterkommer høster suksess. Alle er voksne og gjør nok valgene selv. Men nettopp fordi de der er Europas store popsensasjon og skaper bevegelse er ihvert fall jeg som far bekymret. Barna er den største gleden i verden for foreldrene, men kan også skape de største bekymringene. Spiller ingen rolle om de er voksne og pophelter.