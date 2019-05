– Erle har rett til et verdig liv med foreldre og søsken

Meninger

15. mai 2019 publiserte Altaposten en sak om 4-årige funksjonshemmede, Erle Jørgensen. Erles foreldre, Sara Marie Guttormsen og Martin Jørgensen, kjemper for retten til at deres datter ikke skal vokse opp på institusjon, men kunne få bo hjemme sammen med dem og sine søsken. Det er en aldeles legitim rett å kjempe for. Etter at saken ble publisert har mange reagert på kommunens håndtering. Det er ikke merkelig. Saken har flere forhold som er viktig at blir belyst. Undertegnede vil kommentere noen få av dem, og skriver denne kronikken i samråd med foreldrene.

Det kommer fram i artikkelen at kommunen ikke har fattet vedtak i saken. Da er det forunderlig at kommunen samtidig driver med prebehandling av søknaden om brukerstyrt personlig assistent og tilsynelatende avslår søknaden muntlig i møtet med familien. Det kan ikke være god forvaltningspraksis. Det er det ene. Det andre er at saksbehandling på åtte måneder, er under enhver kritikk. Det er jo ikke slik at kommunen ikke har kjennskap og kunnskap om Erles omfattende bistandsbehov. Tvert imot, familien har vært i mange møter med ulike ansatte i kommunen, all den tid det er tale om et barn med stort bistandsbehov og som også har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Det kan derfor neppe komme som en overraskelse for kommunens ansatte at Erle sine foreldre lenge har arbeidet med å få bygget et spesialtilpasset hus for sin datter, siden det tar forholdsvis lang tid og både planlegge og få bygget et hus, med de fasiliteter som Erle trenger for å få bo sammen med den nærmeste flokken sin.

Utgangspunktet i barnerettslovgivningen, er at barn har rett til bo sammen med sine foreldre. Myndighetene har sågar plikt til å sikre at barn ikke blir adskilt fra sine foreldre mot sin vilje. Dette følger av barnekonvensjonen, artikkel 18 og 9. Barn med funksjonshemninger er gitt særlige vern i konvensjonen, både gjennom ikke-diskriminerings prinsippet i artikkel 2, men også gjennom artikkel 23 om barn med funksjonshemninger. Erle har altså gjennom barnekonvensjonen rett til et fullverdig og anstendig liv, som sikrer verdighet for henne, og rett til å bo sammen med sine foreldre. Det må være det klare utgangspunktet for kommunens vurderinger og beslutninger, for og rundt denne jenta.

Spørsmålet om hva som er best for Erle, er et sentralt spørsmål som saksbehandlingen må ta sikte på å besvare. Prinsippet om barnets beste bygger på idéen om at alle beslutninger om barn må ta utgangspunkt i det enkelte barns situasjon, behov og forutsetninger, og hva som alt i alt er best for barnet. Når en avgjørelse skal treffes ut fra barnets beste, må det altså gjennomføres en prosess, hvor det som er til Erles beste vurderes og fastsettes. I en situasjon der Erle har særlig ressurssterke foreldre, hvor mor har barnefaglig kompetanse ved sin utdanning som barnehagelærer, og hvor begge foreldene har kraft og vilje til å gi sin datter et verdig liv hjemme, er det forhold som må vektlegges i vurderingen. I tillegg kan foreldrene og hennes søsken gi noe som institusjoner ikke kan forventes og kreves kan gis: All den kjærlighet og nærhet som Erle må ha for å leve et verdig liv. Dette må vektlegges betydelig. I dag må den lille jenta bo på institusjon fire netter i uka og det er mye for et så lite barn.

Kampen foreldrene fører, handler også om å redusere antallet mennesker som er rundt deres barn hver uke. Det er for Erle, mange ukjente mennesker som løfter og tar på henne hver uke. Siden barnet i tillegg til hennes sjeldne syndrom, også utredes for døvblindhet, må det antas at den fysiske kontakten med andre mennesker – gjennom å bli tatt på og klemt – er det som er Erles kommunikasjon med omverden. For mange mennesker rundt henne, opplever foreldrene som vanskelig. Det holder jeg med dem i og må være et rimelig ønske å redusere, så sant det er mulig.

Retten til BPA er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. I forbindelse med at regelen ble innført i 2015, har departementet utgitt et rundskriv hvor reglene utdypes og presiseres. I rundskrivet er det særlig rekkevidden av rettigheten som er presisert – altså hvor langt denne rettigheten går. Det framkommer av regelen, at helsetjenester i utgangspunktet ikke er omfattet av rettigheten. Det synes å være årsaken til at kommunen vegrer seg for å innrømme Erle og hennes foreldre rett til PBA, selv om vedtak som nevnt, ikke er fattet i saken. Når det gjelder helsetjenester, klargjør departementet følgende: «Selv om helsetjenester ikke kan kreves organisert som BPA, vil det ofte kunne være hensiktsmessig, og i samsvar med intensjonen i ordningen, at kommunen legger enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom dette er forsvarlig og brukeren ønsker det.».

Om forsvarlighetskriteriet skriver Helse - og omsorgsdepartementet dette:

«Der det ut fra en forsvarlighetsvurdering er behov for miljøfaglig eller annen fagkompetanse i den daglige tjenesteytingen, må kommunen stille krav om at det ansettes personer med nødvendig kompetanse. […] I slike tilfeller kan kravet til forsvarlighet i tjenestetilbudet blant annet føre til at assistentstillingene må utlyses med høyere lønn. Kommunen må i slike tilfeller bruke de ressurser som er nødvendig for å sikre at BPA-ordningen blir forsvarlig.»

Det framkommer i rundskrivet at kommunen har adgang til å søke refusjon for merutgifter til lønn som overstiger et gitt innslagspunkt fra toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Kommunen har altså ikke mulighet til å organisere seg bort fra sitt overordnede ansvar for at regelverket følges ved ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Jeg håper at Alta kommune vil gi Erle Jørgensen rett til BPA – og dermed retten for barnet til å bo sammen med sine foreldre og søsken og motta kjærlighet og nærhet fra dem daglig. Jeg tror som utgangspunkt at det er til Erles beste.

Evelyn Eriksen

Universitetslektor

spesialpedagogikk/pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

UiT Norges arktiske universitet