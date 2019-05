– Det er viktig å bevare matjorda

Meninger

Det vises til artikkelen i Altaposten fra bondelagsleder, Lasse Johnsen, angående jordvern. Her står det: «Bondelaget er glad for innsigelsen fra Fylkesmannen. Endelig er det noen som står opp og taler jordvern.»

Til orientering så stemmer MDG i hovedutvalget for Næring, drift og miljø som regel for jordvern. I møteprotokollen fra siste møtet:

Forslag fra MDG v/Anne Stokke: «MDG ønsker at kartet «sone for indre by» rettes opp ved at området vest for Holstbakkenveien tas ut. (kjerneområde for landbruk). Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer. MDG prøvde med forslaget å beholde den grønne linje som skal bevare den gode matjorden på Aronnes, noe bondelagslederen også framhever som viktig.

Forslag fra AP, SV: «Saken tas til orientering».

Hovedutvalget for næring, drift og miljø har vurdert planutvalgets innspill til regulering i den nye kommuneplanens arealdel. Vi kan ikke se at noen av sakene i noen vesentlig betydning, er til skade for jordbruket i dag eller i fremtiden. Vi vil derfor ikke ta ut noen av forslagene”. Forslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme.

– Bondelaget vil stoppe Alta Sp-topp trodde først ikke det han leste om bondelagets applaus av bolignekt.

Dette viser at hovedutvalget ikke er så enstemmig i sine vurderinger som det framstår i oppslaget «Bruk bondevett og redd bygda». Flere av byggesakene har ikke blitt godkjent direkte i hovedutvalget, men sendt videre for å bli vurdert som del av en helhet i arealplanen. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) vedtok lørdag den mest omfattende tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfold. Menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i tre firedeler av miljøet på land. Denne FN- rapporten om artsmangfold viser at arealbruk er den viktigste direkte årsak til at arter utryddes.

Ifølge rapporten er allerede ti prosent av verdens plante- og dyrearter nærmest utryddet. I tillegg står en million av åtte millioner plante- og dyrearter i fare for å bli utryddet i nær framtid. Alle naturtyper er viktige for dyr, fugler og insekters eksistens. Så både krattskog i Tverrelvdalen og myren i Gakori er del av denne globale problematikken.

Matsikkerheten i Norge er på under 40 prosent. Klimaendringene gjør ikke norsk jordbruk mer produktivt, men klimakaos gir flom, regn og tørke. I mai var det kulde og snø som sannsynligvis ødelegger eplehøsten sørpå. Derfor er det viktig å bevare matjord.

For MDG har alt naturareal verdi og for framtiden må vi bo tettere, høyere og mer sentralt for å redusere transport og tap av natur og jordbruksareal. Dette standpunktet bygger på forskning og den beste kunnskapen vi har i dag.

Styret i MDG Alta

Frode Elias Lindal, leder