Gledesrus med bismak

Finaledagen og like før avreise til Expo Tel Aviv for mitt vedkommende. Dette skal altså være den store festdagen, og jeg må jo erkjenne at jeg har klokkertro på at KEiiNO drar inn førsteplassen.

Allikevel slår det meg, at jeg er her med tre av mine barn, i et konflikfylt område, rett og slett en av verdens største terrormål. Hva om det går galt? I tilfelle man kommer seg ut, så vil jeg angre på resten av livet at jeg ikke stoppet hele turen.

Jeg får jo følelsen av gledesrus, min sønn står på verdens største musikkscene , med andre store artister som f.eks Madonna. Dette skal være en fest, et fredsbyggende arrangement, som knytter land og folk sammen med musikk. Hvor politikken blir lagt til side og alle er brødre og søstre, det er det inntrykket jeg sitter med.

Hva er det som så er galt? Jeg har gjennom uken blitt kjent med foreldrene til Tom Hugo og Alexandra i KEiiNO. Har hatt flere samtaler med May Irene Tveito, mor til Tom Hugo. Det er skremmende for oss foreldre med sjikane og hetsing på sosiale medier.

Hver lille minste bevegelse til KEiiNO blir gransket med argusøyne. Anklager og trusler er visst helt greit mot trioen, og nå i det siste alle som støtter et band som har vokst seg til ett av de største bandene i Europa. De er forsøkt å presses til å ta et standpunkt i noe de ikke ønsker å ta part i, og jeg mener at de først og fremst viser evne til diplomati. Det som er det absurde, er at noen prøver å presse dem i et hjørne, for å velge at standpunkt som passer kritikerne.

Det fine med Norge er at alle har rett til å ha egne meninger uten å bli forfulgt. Er det sånn, eller er vi et land med besserwissere og sofaboikottere som åpenbart mener: "Ha dine egne meninger, så lenge de ikke er feile..."

God kveld videre fra Tel Aviv. Nå krysser vi fingrene!