Når artistene blir større enn politikk

Jeg er bedt om å lage artikler rett fra hjertet, og har intensjons om å holde avtalen med Altapostens lesere.

Hvordan føles det å være far til en av Europas desidert mest profilerte artister, spurte redaktøren meg om? Nå er det sånn at jeg, som musikkutøver, er vant til å bruke et hjertespråk. Hva vil det si egentlig? Jeg tenkte at, ok redaktør Rolf Edmund Lund, du vet ikke hva du spør om.

Jeg ankom Tel Aviv og hotellet sent, to kvelder før semifinalen. Alt håp om å treffe treffe sin førstefødte svinner hen. Som følge av 15 timers reise med tilsvarende lav blodsukker er tålmodigheten på bristepunktet. Tanken på å treffe en stresset sønn med tettpakket program, med tilsvarende stressnivå, er lite fristende, man kjenner da situasjonen.

Senga er mer fristende, og etter en kort middag med Freds bror, Mihkkal, og bandkollega i Duolva Duottar, Ole Mantte Gaup, blir det en lengre natts søvn til langt ut på formiddagen. Det hjelper på med formidal frokost på stranda. For en lykke, tenker jeg. Så begynner styret med å få tak i hovedpersjonen, for mitt vedkommende da.

Tusen tanker farer gjennom hodet mitt. Bruke masse penger på å fly til Midtøsten, og ærligt alt, jeg har fire andre som også trenger oppmerksomhet. Heldigvis er ihvertfall to av Freds søsken på plass i Tel Aviv, tenker jeg. Så da er det vel å si i fra hvor jeg sitter hen? Neivel! Etter 4-5 forsøk på å nå hovedpersonen, gir jeg opp. Jeg treffer på hardcore fans fra Kautokeino, Susanne Elisabeth Siri og Karen Ellen Inga Eira.

Ingen av dem har billett til finalen, men sier de er kun av pga. KEiiNO, og håper å treffe bandet. Som, litt i overkant postiv tilhenger, lover jeg noe som jeg i etterkant tenker kan bli vanskelig.

Mens venter jeg på svar vedrørende generalprøver og slikt, gir jeg opp å få kontakt med Fred. Innimellom leser jeg litt på kommentarer fra publikum på diverse medier på nett.

Det er jo noe jeg egenlig ikke burde, alt mulig av søppelkommenaterer tar mere oppmerksomhet fra publikum enn det som er sunt. På bakgrunn av Midtøsten-politikken er jeg jo bekymret alt mulig, men hva hjelper det?

Etteren time med, til dels, usaklige kommentarer, velger jeg å stenge SoMe. Tildels sinnsykt absurse påstander...

