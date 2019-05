– Utrolig stolt av at et lokalt fima vinner kontrakten

Meninger

Gratulere til Loppa legeskyssbåter med å ha vunnet anbudskonkurransen til å drive båtambulanse i Vest Finnmark de neste årene.

Det har vært en langdryg prosess der vi sammen har jobbet svært aktivt, både fra politisk- båtfaglig- og medisinsk side for å få de krav vi mente måtte til inn i anbudspapirene.

For Loppa og Hasvik samfunnet innebærer denne nye kontrakten en følelse av trygghet. Vi får videreført den kompetansen som i dag ivaretar oss på en fortreffelig og profesjonell måte. Samtidig som dette gir oss en helt ny båt- en spesialtilpasset katamaran som kan holde stor fart i høy sjø men som også kan forlate kaia i svært dårlig vær når helikoptrene må stå på bakken.

Som ordfører er det med en utrulig stolthet og glede å se at det er et lokalt firma i Loppa kommune som vinner kontrakten. Det viser at vi har den aller beste kompetanse lokalt, og samtidig viser Loppa legeskyssbåter at vi får til det vi vil. Gratulere med kontrakten.

Steinar Halvorsen

Ordfører

Loppa kommune