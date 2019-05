RIL og supporterne svarer på påstander om dommerhets

Meninger

På vegne av Rafsbotn IL og våre supportere ønsker vi å komme med uttalelse i saken som omhandler sjikanerende tilrop og påståtte drapstrusler til dommerne i kampen mellom Rafsbotn IL og Bossekop UL 2.

Etter at idrettslaget har vært i dialog med supporterne for å høre deres versjon av hendelsen er det ingen som kjenner seg igjen i drapstrusler eller grov hets som angivelig skal ha kommet fra RILs supportere.

Hvis det har kommet fra enkeltpersoner er dette vanskelig for klubben og få gjort noe med, da vi ikke vet hvem disse personene er og hvilken tilhørighet de har, vi synes også det er synd at noen enkeltindivider skal ødelegge for mange. Rafsbotn IL og våre supportere tar sterk avstand fra slik holdning i fotballen og ønsker ikke at slikt skal forekomme.

Men vi ønsker likevel å beklage ovenfor Jakob, Kristoffer og Rune hvis våre supportere har hatt en ordbruk som har gjort at de føler seg støtt eller mobbet.

Rafsbotn IL synes det er flott at det er unge mennesker som ønsker å dømme, og vi skal støtte dem på veien videre. Vi kommer til å fortsette jobben med å bli en bedre supporterklubb i fremtiden, også for dommerne.

Dommerne er naturligvis også hjertelig velkommen til å dømme i Rafsbotn i fremtiden og håper de da får en positiv opplevelse!

Sportslig hilsen

Rafsbotn IL fotballgruppa

med supportere