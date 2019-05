Vil gi ett gratis og varmt måltid til alle i Alta-skolen

Meninger

En av Arbeiderbevegelsens aller største suksesshistorier er den norske offentlige fellesskolen. En skole hvor alle har de samme mulighetene til å lykkes uavhengig av hvilken familie du har vokst opp i, hvor du kommer fra eller hvem du er, og der det ikke handler om hvor mye du må betale for å få en god nok utdanning. Fortsatt er det mye vi kan gjøre for å få ned forskjellene i fellesskolen enda mer - selv om dagens FrP og Høyre-regjeringen ikke gjør en dritt.

I dag vet vi at over 70.000 skoleelever går gjennom en skoledag med tom mage, hver eneste dag. I en klasse på 30 elever, vil det i gjennomsnitt være 3 elever som går gjennom skoledagen på tom mage - det er 70.000 for mange elever. Vi vet at læring og næring hører sammen. Derfor vil Alta Arbeiderparti gi alle elever i Alta-skolen et gratis og varmt måltid på skolen hver eneste dag.



Arbeiderpartiet ønsker en sterk fellesskole. I motsetning til FrP og Høyre-regjeringen som mener utdanningen til våre barn, også bør høre til i det private, noe som vil føre til økte forskjeller.



Det handler om sterkere fellesskap og vår felles fremtid, og om at alle barn skal ha de samme mulighetene for å lykkes når de kommer på skolen hver morgen. Hvilke foreldre du har, eller hva bakgrunnen din er skal ikke gjøre din skolehverdag vanskeligere enn klassekameraten din.



En stemme til Arbeiderpartiet i Alta ved høstens valg, er en stemme til en Alta-skole med like muligheter for alle.



Thomas Fredrik Kristensen og Espen Amundsen

Ungdomskandidater Alta Ap