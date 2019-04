– Er det lov med kritiske tanker om forvaltningen av oppdrettsnæringen?

Meninger

Intervjuet av meg i Altaposten 12/4 har avstedkommet noen reaksjoner som jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til.

Oppdrettsnæringen har vokst fram til å bli en av landet viktigste næringer, og det er lett å være enig med Tor-Erland Nilsen i ALI i at det må stilles krav til den. Men han slår inn åpne dører siden det allerede gjøres til gangs. Oppdrettsnæringen er muligens den mest gjennomregulerte næringen i Norge, og den må forholde seg til seks ulike departement, ni forskjellige sektorlover, tre forvaltningsnivå og 23 forskjellige tilsynsorganer.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utpekt rømt oppdrettslaks og lakselus fra oppdrettsanlegg som de to største «ikke-stabiliserte» truslene mot villaksen. Som følge av dette er det innført strenge krav til utformingen av flytende oppdrettsanlegg. Dette har ført til sterk reduksjon i rømming av oppdrettslaks. I fjor ble det for eksempel kun registret 1 rømt oppdrettslaks i Altaelva. I 2017 innførte regjeringen et trafikklyssystem som regulerer veksten i lakseoppdrettet basert på lusesituasjonen i området. Rømming og lakselus legger dermed premissene for forvaltningen av lakseoppdrett, og i ikke minst for den tekniske utviklingen i næringen. Vi bruker i dag store midler på å utvikle landbasert oppdrett som er uavhengig av de naturgitte forholdene som har gjort merdoppdrett til en suksess. Konsekvensen er at lakseoppdrett nå etableres i lavkostland og i land nærmere markedene. Det er neppe gunstig for oppdrettsnæringen her til lands.

Men er det virkelig slik at oppdrettsnæringen holder på å utrydde villaksen slik enkelte hevder? For å belyse dette litt nærmere har jeg vedlagt en figur som viser utviklingen av villaksbestanden og veksten i oppdrettsnæringen. Her ser man at bestanden av villaks vært ganske stabil siden midten av nitti-årene, og slett ikke blitt halvert slik Erik Sterud i Norske lakseelver hevder. Oppdrettsnæringen har seksdoblet produksjonen i samme periode. Ut fra figuren er det vanskelig å slutte at lakseoppdrettet har hatt negativ virkning på villaksbestanden, ei heller at villaksen er i ferd med å bli utryddet. Det er jeg svært glad for, og det bør også villaksforkjempere og oppdrettsnæringen være. Men det gir også grunn til å diskutere om vi legger riktige premisser til grunn for forvaltningen av oppdrettsnæringen. Dersom lakseoppdrett ikke er den største trusselen for villaksen i dag – er det da slik at vi fortsatt skal forvalte oppdrettet som om den er det? Eller bør vi heller gjøre en større innsats for å kartlegge hva som virkelig bestemmer utviklingen i villaksbestanden, for eksempel prøve å finne grunnen til at 95 % av laksen dør mens den er på beite i sjøen og hva vi eventuelt kan gjøre med det?

Det er en faglig diskusjon om slike spørsmål jeg har forsøkt å få i gang i min kronikk i Dagens Næringsliv 21/2, og i oppfølgingen i Altaposten 12/4. Det har jeg ikke lyktes med. Men jeg har åpenbart truffet et ømt punkt hos Norske lakseelver, og som gjør at Erik Sterud må ty til billige hersketeknikker for å stoppe tilløp til debatt. Å påstå at jeg er inkompetent, ekstrem, gammeldags og lite oppdatert får stå for Steruds regning. Men det er kanskje den slags metoder som benyttes for å skape konsensus? Det virker tydeligvis da selv Altaposten fant det nødvendig å sjekke om jeg virkelig har lov til å uttrykke tvil om «sannheten» som forvaltes av Norske elveeiere og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Alle forskere vet imidlertid at forskningsbasert kunnskap er ferskvare, og bare gjelder inntil den erstattes av ny kunnskap. Å stille spørsmål ved «vedtatte sannheter» er det som leder til ny erkjennelse og utvikling, og gjør at vi ikke gror fast i falske forestillinger. Reaksjonen fra Sterud tyder på at jeg har rokket ved noen slike som Norske lakseelver har interesse av å opprettholde.

Atle Mortensen