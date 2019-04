– Behov for bedre informasjonsflyt

Meninger

Utdanningsforbundet ved Saga skole har fulgt debatten om bruk av Facebook grupper i skolesammenheng med interesse. Bruken av disse gruppene har vært ulik fra skole til skole, men felles for opprettelsen av gruppene synes å være behov for et bedre skole-hjem samarbeid og en god informasjonsflyt.

Alta kommune er, så vidt vi vet, den eneste kommunen i Norge som forbyr Facebook grupper med begrunnelse i den nye personvernlovgivingen. Har ikke kommunen tillit til at lærerne kan bruke denne plattformen på en fornuftig måte i samarbeid med foreldrene?

Utdanningsforbundet ved Saga skole mener at kommunen bør revurdere forbudet og la skolene selv vurdere hvorvidt dette er en ønsket kommunikasjonsplattform i foreldresamarbeidet.

Samtidig ser vi behovet for å styrke den digitale satsinga i skolen, deriblant digitale løsninger som fremmer skole-hjem samarbeidet. Vi ser fram til at det etableres en god plattform for kommunikasjon til det beste for elever, lærere og foreldre.

Utdanningsforbundet

Saga skole