– Ty til stein

Meninger

For enhver som gleder seg over optimismen og den flotte utviklingen som preger Alta by er dessverre frustrasjonen over vandaliserte rundkjøringer i hele sentrumsområde blitt et sikkert vårtegn. Etter noen flotte påskedager ser det ut til at denne meningsløse ramponeringen av byen også i år skal plage oss utover sommeren.

Det er i det hele tatt ganske utrolig at enkelte av våre ungdommer viser særdeles stor grad av manglende respekt for felleskapets interesser, noe vi også har sett i vinter der blant annet skiløypa på Sandfallet til stadighet har blitt ramponert av en eller flere firehjulinger/UTV’er.

Som politiet påpeker er dette et holdnigsproblem som først og fremst burde vært løst i hjemmet, men jeg har dessverre ingen tro på at vi vil bli kvitt problemet slik. Slik jeg ser det bør kommunen vurdere å pynte opp rundkjøringene med bautastein, noe jeg blant annet har sett de gjøre i Fauske og Bodø.

Vi har nok av flott stein å ta av i Alta kommune og vi kunne slik sett latt rundkjøringene være utstillingsvinduer for den flotte og mangfoldige geologien vår. I lengden vil vi spare oss for både penger og frustrasjonen over at rundkjøringene våre ser ut som dårlig stelte potetåkre som følge av vettlaus ungdom.

Vegard Einvik Heitmann