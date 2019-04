– Vi forstår ikke hvordan politikerne kunne gjøre et sånt vedtak

Meninger

I et leserinnlegg i Altaposten av 01.02.2019, etterlyser Tina Hoaas hensikten med utredninger som likevel ikke blir tatt til følge. Vi er mange her på Komsa skole som støtter innspillet, og som mener at vedtaket om å legge nyskolen til Bossekop, ikke er til å fatte. På hvilket grunnlag kom politikerne frem til et sånt resultat?

I årenes løp har vi hatt besøk av arkitekter, konsulenter og politikere. Alle har de snakket om den nye Komsa skole, og da konsulenter og prosjektgrupper konkluderte med at Komsa var det absolutt beste alternativet når det kom til lokalisering av en ny storskole, kom det nærmest som et sjokk da Bossekop likevel ble valgt.

Bossekop vil bli en bydel med to store skoler ganske nært hverandre (Gakori og nyskolen). Mange er hoderystende når de hører at Komsa skole skal legges ned, og at elevene skal busses til Bossekop.

Vi har ingenting imot Bossekop, men vi kan ikke forstå at plasseringen der er til barnets beste. Når vi ser på aktivitetene i skolegården her på Komsa, så ser vi en fantastisk skolegård som gir muligheter for så mangt. På denne årstida er det aking og skiaktiviteter i bakken og i løypa. Andre skoleklasser som går Byløypa, tar gjerne matpausen sin i gapahuken som ligger kloss ved bakken. Vi får stadig tilbakemeldinger fra andre skoler om hvor fantastisk uteområdet er.

Klassene bruker Komsa året rundt, det er turer til Indianersletta for de små og turer til toppen for de litt større. Det er heller ikke langt til Tollevika, der fjæra blir flittig brukt både til naturfag og naturopplevelser. Vi går til Sandfallet både høst og vinter. Likedan bruker vi Sentrum, uten å være avhengig av buss. Vi er i gangavstand til kinoen, biblioteket, svømmehallen, Nordlyskatedralen og kultursalen. I tillegg besøker vi Sentrum under Borealisuka med dets mange aktiviteter. Skal vi til Vitensenteret, så er dette også innenfor gangavstand. Vi mener at barna på skolen er med på å skape et levende sentrum.

Det er bygd en trygg og sikker skolevei for elever som bor i Skajaluft og Tollevika, her kan de både sykle og gå. Det er også brukt betydelige midler på skolerigg og oppussing av flere klasserom de senere år. Ventilasjonsanlegg er ordnet, og gymsal og sløydsal er gjenåpnet. Så kan man lese i media at det planlegges leiligheter og andre boliger i skolens nærområde, og en nærskole vil være en berikelse for bomiljøet.

Vi forstår ikke hvordan politikerne kunne gjøre et sånt vedtak, og føler behov for å komme med våre synspunkter og erfaringer.

TRYGGHET – TRIVSEL og TILHØRIGHET for elevene, dette er noe vi har etterstrebet her på skolen. Etter vårt syn er dette verdier Komsa skole med sin unike beliggenhet representerer.

Komsa skole 12.april 2019

Marthe Gausdal Finjord, Siv Kristin Thomassen, Frank Johnny Lebesby, Anette Jansen, Elisabet Østli Guttormsen, Turid Sørensen, Liv Runa Grande Bellika, May Jacobsen, Cecilie Daniloff, Kari Røkenes Daniloff, Monica Kristoffersen, Martin Norbye, Sissel Bellika, Aina Hagerup, Helene Slettvoll, Klemet Anders Sara, Riita Leena Pohjanrinne, Kristiina Johnskareng, Marit Lundgren, Isak E.Thomassen, Torunn Hølland, Ida Olsborg, Bernt Thomas Berntsen, Marion Hennie Bang og Solveig Thomassen