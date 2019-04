– Tenk deg å ha en jobb der du kan gjøre en forskjell

Meninger

Kjære russ, påsken er tiden for å gjøre kloke veivalg

«Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er» Påsken nærmer seg og det er tid for å bli minnet på fjellvettreglene. Påsken er altså tiden for å gjøre kloke veivalg. 15. april er søknadsfristen til høyere utdanning.

Selv om russetiden, tentamen og eksamen ligger der fremme, vet du, innerst inne, at du snart må ha bestemt deg. Skal du søke høyere utdanning? Og hva skal du velge?

Tenk å få en jobb der du har mulighet til å gjøre en forskjell for barn og unge. Tenk å ha en jobb der du kan å påvirke samfunnet vi har i dag og vil få i framtida! Tenk å kunne fordype deg i fagene du er interessert i, og få mulighet til å lære bort det du brenner for videre. Tenk deg en trygg, ikke-typisk kontorjobb med spennende karrieremuligheter. Tenk deg å få et meningsfylt yrke! Tenk at det finnes en utfordrende og spennende utdanning som kvalifiserer deg til dette. Det heter lærerutdanning.

Jeg er fra Tverrelvdalen i Alta og skal bli lærer i på mellomtrinnet eller ungdomskolen. Jeg føler meg veldig heldig. Jeg valgte samlingsbasert Grunnskoleutdanning for 5.-10 klasse på UiT campus Alta fordi det gir meg den utdanningen jeg trenger samtidig som jeg får muligheten til å i byen jeg ønsker å jobbe i. Og det har jeg aldri angret på. I grunnskolelærerutdanninga lærer vi blant annet om ungdommers livsverden og hvordan man kan gjøre livene deres bedre samtidig som man inspirerer dem. Det beste med grunnskolelærerutdanninga synes jeg er samholdet mellom oss som studerer for å bli lærere.

«Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.» På oppløpssiden til russetida, føles det kanskje litt fjernt å skulle være den personen som står ved tavla. Det er aldri lett å vite hvilken kurs man skal stake ut og hvilken vei som er best. Til deg som er usikker på hva du skal velge, vil jeg si at det beste med læreryrket er at du får muligheten til å påvirke framtiden gjennom dine elever. Du kan være den som inspirerer et ungt sinn til å gjøre noe stort eller være den som «ser» den som ingen før har sett.

Er du klar til å velge framtida? Søk lærerutdanning 15. april!

Bjørn Erik Opgård

Grunnskolelærerstudent

UiT campus Alta