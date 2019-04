Meninger

«Støre er visstnok sterkt bekymret for tilbudet til Altas befolkning. Det er ganske freidig», skriver Alta FrPs leder Odd Erling Mikalsen i etterkant av AP-lederens besøk i Alta for et par uker siden, og påpeker – selvfølgelig helt korrekt – at Arbeiderpartiet kunne ha sikret flertall på Stortinget for en utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, dersom de hadde ønsket det. Det gjorde de som kjent ikke.

At Mikalsen og FrP ikke har tillit til Støre og Arbeiderpartiet er neppe egnet til å overraske noen. «Da Altas befolkning gikk i sykehustog satt Støre i et helikopter over Hammerfest, på besøk hos sin gode venn Alf», skriver han. Vel – til det er det å tilføye at da Altas befolkning gikk i sykehustog, satt Søviknes i rullestolen sin på torget i Alta, trillet inn på scenen av sin gode venn Bengt Rune. Med seg hadde han oppvarmet valgflesk fra Siv Jensens kjøkken, bestående av sykehusutredning, akuttilbud og fødeavdeling. Hva det endte opp med husker vi alle; flesket var flere år gammelt, pill råttent og illeluktende lenge før det ble servert.

Så hva med tilliten til FrP, da…? «For meg skal FrP være et parti som er dønn ærlig med sine velgere, et parti som bruker all sin makt og energi på å oppfylle sine løfter. Overfor befolkningen i Alta og Kautokeino har våre toppolitikere, inklusiv partileder Siv jensen, Terje Søviknes og Bård Hoksrud, levert en ren velgerbløff. Det er bare å innse at velgerne ikke kan stole på FrP sentralt», uttalte en rasende fylkesleder i Troms og Finnmark FrP, Odd Eilert Persen, til Altaposten 3. oktober i fjor om helsetilbudet i altaregionen. Et «rævva» helsetilbud, kalte han det…

Ingen grunn for Mikalsen og FrP til å slå seg selvtilfreds på brystet, altså. Det er i så fall ganske freidig… Da er det nok mer konstruktivt å lytte til tidligere altaordfører Odd Arne Rasmussen, som i sitt innlegg i Altaposten uttrykker skuffelse over eget parti, og henstiller til lokalpolitikerne i Alta og nabokommunene å la partitaktiske hensyn vike, stanse skyggeboksingen og heller innse nødvendigheten av å stå sammen i kampen for et bedre føde- og akuttilbud til befolkningen i regionen.

Det er lov å håpe, skriver Rasmussen. Men tør vi det…?

Magnar Leinan