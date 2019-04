– Sats på krematorium!

Meninger

Alta kommune reviderer arealplaner som skal være styrende de nærmeste år. Det er behov for flere gravplasser i sentral Alta . Sandfallet er nevnt som ett av flere alternativer.

Sandfallet er snart det eneste grønne friområde sentralt i byen. Lille Komsa skal bebygges. Da står vi igjen med Komsafjellet. Det å ha en grønn lunge midt i byen vil i årene som kommer bety mer og mer for trivsel, helse, trening osv. Det vil uten sammenligning for øvrig bli Altas svar på New Yorks Sentral park.

Administrasjonen gjør jobben sin med tanke på at våre to gravlunder fylles opp. Se hva som har skjedd etter at utvidet gravplass i Bossekop ble etablert for få år siden. Alta vokser - flere dør. Tradisjonelle gravplasser krever mye areal, vedlikehold o.l. Vi stiller større krav til at kirkegårdene skal være velstelte som igjen krever både økonomiske og menneskelige ressurser.

Jeg registrerer at man vil gjenbruke gamle graver. Det er fornuftig. Jeg tenker vi i Alta nå bør ta et steg videre og planlegge for et krematorium.

Det vil være et godt tilbud for Alta og Finnmark forøvrig. Nærmeste krematorium finnes i Tromsø og Narvik. Det er svært kostbart å benytte disse. Store transport utgifter.

Kremasjon utgjør i dagens Norge ca 40%. Ved å benytte seg av denne muligheten samt gjenbruk av eldre gravplasser vil behovet for areal reduseres. Vi bør kunne klare oss med våre to kirkegårder i overskuelig fremtid.

Krematorium i Alta er et gode for byen og Finnmark forøvrig.

Akkurat nå er det en ting som gjelder: Start planlegging av et krematorium og La Sandfallet leve!

Børre Berg