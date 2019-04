– En ventet utmeldelse

Meninger

Altaposten hadde tirsdag på nettsidene en sak med kommunestyrerepresentant Ernst Berge fra Nuvsvåg. Der ble det hevdet at Ernst Berge var skviset ut av Loppa Arbeiderparti.

Dette stemmer overhode ikke. Jeg har selv vært i kontakt med Berge om å stille på listen for neste periode, men det takket han nei til. Han begrunnet det med at han var blitt for gammel. Denne utmeldelsen har jeg derimot ventet på lenge. Har sett på Berge som et høyremeldlem i Loppa i fire år.

Da det dukker opp bilder av han på valgvake med Høyre under sist kommunevalg, begynte jeg å fatte mistanke om hvor han stod politisk. Dette er også et inntrykk som har forsterket seg gjennom arbeidet i kommunestyret de siste fire årene.

Halvor Pettersen

Medlem i Loppa Ap