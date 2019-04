Meninger

Det er jammen på tide at lokalpolitikerne i Alta kjenner sin besøkelsestid og bestemmer seg for å stå sammen i kampen for et føde- og akuttilbud til befolkningen i Altaregionen. Det er skuffende og ødeleggende for saken når Odd Erling Mikalsen (Frp) i et leserinnlegg i Altaposten 29.03.19 forsøker seg på en «spansk en» i sitt forsøk på avsporing av saken med å tillegge Arbeiderpartiet ansvaret for vedtatt sykehusstruktur i Finnmark. Derfor kan det være greit med noen oppklaringer:

1. Klinikk Alta (som nå bygges) ble rett nok vedtatt med Jonas Gahr Støre som helseminister. Også at klinikken skulle tilføres MR/ CT-røntgen. Støre har i tillegg også gitt sin støtte til etablering av en egen slagenhet ved spesialistklinikken.

2. Det var regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet som fikk sitt forslag til gjeldende Helse- og Sykehusplan vedtatt av Stortinget i 2016. Det er Regjeringen (H, V og Frp) som har godkjent planene for bygging av nytt sykehus i Hammerfest.

3. Dagens Regjering har flertall på Stortinget og kan når som helst etterkomme folkekravet fra Alta om føde- og akuttfunksjoner lagt til Klinikk Alta. En åpning for tjenester på sykehusnivå i Alta må forankres i den nasjonale sykehusplanen for 2020 – 23, som skal behandles i regjering og storting til høsten.

4. Sentrale politikere fra tre av dagens fire regjeringspartier lovet i valgkampen foran stortingsvalget 2017 å innfri helsekravene fra Alta. Så langt har det bare blitt med fagre ord og vage programerklæringer - resultatene har uteblitt.

Jeg er selvsagt skuffet over at Arbeiderpartiet i Finnmark og nå også Troms og Finnmark Arbeiderparti ikke ser behovet for en ytterligere styrking av helsetilbudet i Alta. Det er skuffende at de velger å ikke gi sin støtte til Alta arbeiderparti i sitt arbeid for økt trygghet for fødende og syke. Lyspunktet er at det fortsatt er progresjon i saken og «håp i hengende snøre».

Jeg håper at lokalpolitikerne i Alta og nabokommunene nå vil stanse skyggeboksinga og innse nødvendigheten av å stå sammen med befolkningen i kampen for et føde- og akuttilbud lagt til Klinikk Alta. La partitaktiske hensyn vike til fordel for den viktigste saken for hele Altaregionen; økt trygghet for liv og helse.

Det er lov å håpe.

Odd Arne Rasmussen