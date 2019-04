– Freidig av Støre

Meninger

Altaposten hadde onsdag en reportasje om Jonas Gahr Støre og fødeavdeling/helsetilbudet i Alta.

Støre er visstnok sterkt bekymret for tilbudet til Altas befolkning. Det er ganske freidig.Støre var nemlig en av de fremste arkitektene bak sykehusstrukturen i Finnmark.

Han har sammen med Hammerfest-ordfører Alf E Jakobsen og resten av gjengen i Finnmark Arbeiderparti sørget for at Altas befolkning har et dårligere helsetilbud enn andre.

Da Altas befolkning gikk i sykehustog, satt Støre i et helikopter over Hammerfest på besøk hos sin gode venn Alf. Det var derfor ingen overraskelse at Arbeiderpartiet stemte nei til en utredning i sykehussaken. Hadde de stemt for, ville det vært flertall på Stortinget for en utredning.

Odd Erling Mikalsen

Alta Frp