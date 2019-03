– Menigheten kan vurdere å gravlegge de døde i etasjer

Meninger

I Altaposten av 18.03.19 går det fram at det er ønske om en ny gravlund i Alta. Det er nevnt noen forslag. Ett av forslagene er Sandfallet. Det syns jeg er et meget dårlig forslag. Jeg har hørt flere som mener det samme.

Sandfallet har vært et fritidsområde i generasjoner. Jeg er fra Elvebakken og vet jo det. Det var kun en tid under krigen at det ikke var lov og ferdes der fordi tyskerne hadde sine anlegg der. Man kan ennå finne etterlatinger av andre verdenskrig der. Jeg har selv benyttet Sandfallet som friområde fra jeg var barn. Nå for tiden er det veldig fine skiløyper der. Det er til og med satt opp lys der. Veldig mange mennesker benytter seg av området. Jeg er enig med Gjermund Abrahamsen Wik, at legges gravlund der, er området «dødt».

Mine forslag til gravlund i Alta:

1. Jeg skrev til menigheten i Alta for mer enn 40 år siden at de måtte vurdere å gravlegge de døde i etasjer, slik det for eksempel blir gjort i Oslo. Der gravlegges de døde både i to og tre etasjer. Hadde menigheten Alta fulgt mitt råd, hadde det vært spart flere hundre gravplasser i Alta.

2. Jeg mener og at det burde vært anlagt gravlund i Rafsbotn. Der er det kapell og tilsynelatende god plass. Her kunne det gravlegges døde fra Rafsbotn, Russeluft og Transfarelv. Da hadde vi spart mange gravplasser på Elvebakken gravlund.

3. Det måtte jo og kunne gravlegges noen døde i nærheten av katedralen, særlig på den siden hvor det nå er anlagt parkeringsplass.

4. Ned mot Aronnes, Elvestrand, var det og flere muligheter for gravlund.

5. Jeg ser og ofte at folk fra Kautokeino og Masi som er døde i Alta, skal gravlegges her. Det måtte jo være mer fornuftig å gravlegge disse i Kautokeino, hvor de har sitt folk.

Hvis menigheten eller kommunen i Alta hadde fulgte mine forslag behøvde vi ikke noen ny gravlund i Alta sentrum, og slettes ikke på Sandfallet, på hundre år.