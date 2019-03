– Det viktigste enkelttiltaket i å redusere Norges CO2, elektrifisere Melkøya, er nå realiserbart

Meninger

Melkøya alene står årlig for over en million tonn C02 ekvivalententer.

Til sammenligning står all veitrafikk både biler, busser og tungtrafikk i hele Finnmark for omtrent. 0,08 tonn. (kilde: Miljødepartementet) Eller sagt på en annen måte de årlige CO2 utslippene på Melkøya tilsvarer all trafikk i Finnmark i 12 år.

På Statnetts pressekonferanse i går ble det informert om at konsesjonen til linja Skaidi-Hammerfest var gitt og Equinor må bare be om strøm i kontakten så er Statnett klar til å sette spaden i jorda.

Heldigvis er det ikke slik at det er du og jeg som får denne ekstraregninga på nettleia, her blir det betydelige anleggsbidrag fra bestiller.

Med elektrifisering av Melkøya snakker vi om noe som vil dramatisk senke klimautslippene. Det er også svært viktig å kunne ta i bruk den fornybarenergien Finnmark har så rike muligheter for å kunne produsere. Linjenettet er selve grunnlaget for en slik produksjon.

Miljøpartiet Venstre, hadde elektrifisering av gasskraftverket på Melkøya, og bygging av 420 kV-linja til Øst-Finnmark som en av de viktigste saker i forrige valgkamp, kampen vil selvsagt føres videre, og er også i år en av viktig sak for Alta og Finnmark Venstre. Men det er gledelig å se at det nå går riktig vei. Linjene blir bygd, de fornybare ressursene blir utnyttet.

Venstre gir ikke blankofullmakt til alle vindkraftprosjekt som er på planstadiet, men Finnmark vil uansett kunne bli en stor og viktig eksportør av fornybar energi til kontinentet. Da trenger vi 420 kV-linja, og vi trenger også et samarbeid med Finland slik at krafta har to veier ut til forbrukerne i Europa

Tommy Hæggernæs

Leder Alta Venstre