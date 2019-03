– En lokal trussel

Meninger

Næringslivsdagen ble arrangert denne uka. Arrangørene skal ha ros for å trekke fram gründere og næringslivsledere som som bidrar til vekst og utvikling i Alta.

Jeg merket meg uttalelsene fra en av foredragsholderne, Ole Heggeli fra HAK. «Få bort sosial dumping.» Dette fører til at ansvarlige selskap, med tarifflønn og ordnede arbeidsforhold, taper i prisgaloppen mot profitt og bunnlinjer.

I dag avslører A-krimsenteret i Nordland nedslående bo- og arbeidsforhold innen fiskeribedrifter. Arbeidsavtaler med lønninger på syttifem kroner timen. Sjømannsforbundet hevder at det er ca 70% sosial dumping langs Norges kyst. Eksemplene er mange.

Dette viser at det er behov for arbeidslivskriminalitetssenter, styrke det organiserte arbeidslivet, fornye arbeidsmiljøloven og sørge for offentlige anbud med krav om ryddige arbeidsvilkår. Arbeiderpartiet vil stå på for at næringslivet skal ha like spilleregler og sikre arbeidstakernes rettigheter.

Steinar Karlstrøm

Stortingsrepresentant Ap