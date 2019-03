– Alvorlig trussel for villaksen

Meninger

2019 er Villaksens år, og samtidig møter den sårbare Atlanterhavslaksen nye utfordringer i Finnmark. Pukkellaksen er en fremmed art som etablerer seg i konkurranse med lokal laks, sjøørret og sjørøye i våre elver. Utviklingen ble diskutert på årsmøtet i NJFF Finnmark sist helg og vi ser med stor bekymring på dette.

NJFF Finnmark etterlyser handling fra myndighetene. Pukkellaksen har en toårig livssyklus. Vi ble alle overrumplet av 2017-sesongens voldsomme innsig av pukkellaks og det er god grunn til å frykte 2019-sesongen.

NJFF Finnmark opplever at Fylkesmannen i Troms og Finnmark og FeFo tar situasjonen på alvor. Imidlertid er det behov for at nasjonale miljømyndigheter kommer på banen med ressurser til strakstiltak.

Videre må det legges en langsiktig strategi for å reversere etableringen av pukkellaks i finnmarkselvene i dialog med lokale elveforvaltere. Oppgaven er for omfattende til at den kan håndteres lokalt og gjennom dugnadsinnsats alene. Myndighetene må ta ansvar for finansiering, koordinering, fremdrift og resultater.

Resolusjonene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Geir Enok Thrane

Fylkesleder NJFF-Finnmark