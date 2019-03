– Alta har 5,5 barn per ansatt

Meninger

I artikkelen er det oppgitt at tidlig innsats har styrket voksentettheten i barnehagene i Alta. Ifølge artikkelen har Alta i gjennomsnitt 2,85 barn per ansatt, mot landsgjennomsnittet på 5,8.

Dette er direkte feil!

Barnehagefakta viser at Alta har 5,5 barn pr. ansatt og her teller små barnehager positivt inn på forholdstallet.

Det er gledelig at vi ligger over landsgjennomsnittet, både på voksentetthet og antall tilsatte barnehagelærere og fagarbeidere. Spesielt når det gjelder å øke antall pedagoger har vi gjort gode politiske vedtak i kommunen som nå gir uttelling i form av et bedre barnehagetilbud.

Vi vil likevel understreke at vi ennå har en vei å gå når det gjelder arbeidet med tidlig innsats i kommunen. Vi har fortsatt for stor andel som må søke dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagene. Vi har utfordringer med å få tak i kvalifiserte vikarer, noe som ikke vises i statistikken. Vi har også behov for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet på enkelte avdelinger da vi har grupper av barn som har behov for tettere oppfølging.

Utdanningsforbundet Alta

v/lokallagsleder Anette Berger