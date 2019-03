Åpent brev til ordfører i Alta: – Har kommunens innbyggere behov for en slik avtale?

Meninger

Som opprinnelig Altaværing, nå bosatt i Tromsø, leser jeg i Altaposten at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Sametinget, på Sametingets premisser. Kommunen bør spørre seg: Har kommunens innbyggere behov for en slik avtale?

Poenget med avtalen er vanskelig å forstå ut fra en demokratisk tenkning. Alle innbyggere i kommunen skal ha de samme rettigheter og plikter i forhold til kommunal forvaltning, uansett etnisitet, språk, kultur, etc. Administrasjonen må gi en begrunnelse for at avtalen har en hensikt for alle innbyggerne i kommunen. Har den ikke en hensikt vil den kunne føre til diskriminering av grupper, og derved være i strid med norsk lovverk. Sametinget vil følge opp og komme med krav som kommunen ikke kan avslå med tingets henvisning til avtalens ordlyd.

Som tidligere medlem av kommunestyret i Tromsø for Arbeiderpartiet, kjenner jeg tilsvarende avtale i Tromsø kommune. Den er helt og holdent på Sametingets premisser. Sametinget krever, med bakgrunn i avtalen, og kommunen må stille opp og yte. En ser intet i avtalen som forplikter Sametinget til å stille opp for kommunen. For eksempel når reindrifta tar seg ulovlig til rette.

Bakgrunnen for avtalen fra Sametingets side er visselig påstanden om at samer er urfolk i Finnmark. Noe som er en myte. Som mange andre myter bygger også denne myten på et falsum. Samer var beviselig ikke det første folk i Finnmark.

Eksempelvis, familien Keskitalo innvandret fra Finland til Kautokeino i 1910. Er Sametingspresidenten en del av urfolket? Kanskje hun offentlig kan besvare dette spørsmålet før avtalen eventuelt inngås. Ventelig vil spørsmålet bli stående uten konkret svar. Keskitalo sa i sin nyttårstale i 2018 at «vi samer går fram med list». Når urfolk ikke er nevnt i avtalen så er nok dette bevisst fra Keskitalo sin side.

Alle samiske familier i kommunen er etterkommere av innvandrere til Finnmark fra Finland og Sverige etter år 1700. Dette går fram av offentlige registreringer, gjort etter hvert som «urfolket» ble tatt imot av stedets myndigheter. Altså: det var noen i Finnmark før de kom. Se blant annet folketellinger og kirkebøker. Dette kan leses i Adolf Steen sin bok om «Kautokeinoslekter», 1952, Nasjonalbiblioteket.

NRL og NSR spiller et bevisst spill basert på myten om «urfolk» for også å forplikte sentrale myndigheter til ulik behandling av landets innbyggere. En aktuell sak er at Sametinget søker politisk innflytelse over alle kommuner fra Varanger til Hedmark, for å sikre seg fordeler på bekostning av det kommunale sjølstyret.

Jeg tror det vil være politisk klokskap å ta «time out» med undertegning av avtalen inntil Keskitalo har dokumentert sin urfolkstatus, og at avtalen er endret slik at den vil være tjenlig for begge parter.

Det kan ligge politiske «snuble-stener» langs den vegen ordføreren er oppfordret til å gå.

I Tromsø gikk det, i det påfølgende kommunevalget, hårdt utover det partiet som undertegnet avtalen for kommunen.

Av Kjell B. Mortensen

Tromsø