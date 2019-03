– Utilgivelig å ikke gå til rettssak

Meninger

ForFinnmark frykter forrige ukes fylkesting i Finnmark ødela muligheten til å få avklart om vi virkelig ble tvangssammenslått gjennom en ulovlig beslutningsprosess. Solbergregjeringens tvangsvedtaket mot Finnmark er muligvis en urett på lik linje med fornorskinga! Å få avklart prosessen før dette famøse vedtaket er derfor meget viktig for svært mange Finnmarkinger.

Finnmark fylkesting med Ap i førersete gikk uten hørbare argumenter bort fra planen om å gå til rettssak mot staten for udemokratiske og ulovlige beslutningsprosess.

Finnmark Ap har laget seg et skikkelig forklaringsproblem i forhold til folkeavstemningen: HVORFOR de gikk inn i fellesnemnda og HVORFOR kjører de ikke igang rettssaken for å belyse Erna og co sitt kupp...

Hvorfor skal ikke uretten fram?

Folk hadde store forventninger til at Ap-gruppa i fylkestinget; Sammen med Sp, SV, MDG og RØDT skulle de sørge for en juridisk avklaring om beslutningsprosessen. Ap sine lovnader skapt klare forventninger om dette og fylkesvaraordfører proklamert tydelig at «alle steiner skulle bli snudd»! Nå var tiden der og alt var dekket og klart for at dette skulle skje - etter advokatfirmaet Kluges forberedelser og statsadvokatens svar .

Vi hadde forventet at Ap sine fylkestingsrepresentanter sto løpet ut. Det gjorde de ikke. Vi tror dessverre at folks tillit til Ap nå er betydelig svekket etter forrige ukes vedtak i fylkestinget!

Uten forklaring

Det kommer heller ingen saklig forklaring på hva som har endret seg siden prosessvarslet ble sendt. Betydningen av en juridisk avklaring er faktisk blitt større siden sist da enda flere jobber og offentlige kontor står i fare for å flyttes ut av Finnmark fylke uten annen mål og mening enn sentralisering!

Regjeringen Solberg bruker fortsatt alle midler for å presse fram en tvangssammenslåing folket i Finnmark ikke ville ha.

ForFinnmarks styre

Randi Karlstrøm, leder