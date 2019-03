– Pensjonistene bør respekteres

Meninger

Alta Pensjonistforening ønsker ikke at ordinær drift av kjøkkenet på Vertshuset legges ned når det nye Omsorgssenteret starter opp. For mange eldre er middagen dagens høydepunkt. Det handler ikke kun om å bli mett, men også å bli sett. Det handler om opplevelsen ‘middag’.

Når storkjøkkenet på Omsorgssenteret kommer i gang, blir det kjørt middag bort til Vertshuset folk kan kjøpe. Jeg regner med maten blir både god og variert. Men når pensjonister nå reagerer, bør det respekteres.

På institusjon er det ønskelig å gi eldre den gode hjemmefølelsen. Middag er noe en spiser på kjøkkenet. Å sitte og vente på middag, kjenne lukta fylle rommet, høre lyder fra grytene, er en viktig del av middagsopplevelsen. Å kunne snakke med dem som lager middagen, gi råd og kanskje litt ris (ikke den du spiser) – alt hører med til opplevelsen ‘middag’.

Og nå skal middagen komme ferdig i bokser, settes raskt frem – klar, ferdig, spis!

Å legge ned ordinær drift av kjøkkenet på Vertshuset er et sparetiltak. Men det vil kreve en bil å kjøre frem og tilbake, at det lages for mye mat og at noen må gjøre jobben. Tid er penger og det vil nok også være en fordel om de eldre spiste raskt og effektivt. I sum, bør vi vurdere nedleggelse av kjøkkenet som ‘uspiselig’.

Kjøkkenet på Vertshuset gir eldre full pakke i å oppleve middag som én av dagens høydepunkt. Jeg støtter derfor underskriftskampanjen til Alta Pensjonistforening og oppfordrer andre å gjøre det samme.

Raymond Londal

kommunestyrerep.

Alta Venstre