– Vi må ta klimakrisen alvorlig, også i Finnmark

Meninger

Vi er nødt til å ta klimakrisa på alvor, også i Finnmark. Med økende temperaturer og mer ekstremvær i hele verden er vi alle nødt til å ta i et tak. Man tenker kanskje at det er vanskelig å gjøre en forskjell på en så liten plass og i et så lite fylke, men dette mener AUF i Finnmark er helt feil. Enkle tiltak som å bruke mindre plast, buss i stedet for bil og spise litt mindre kjøtt til middag er ting som kan spare verden for store utslipp i lengden.

Finnmarkskortet som kan brukes av studenter, lærlinger og ungdommer er et godt eksempel på klimatiltak som kan gjøres, selv med lite innbyggere i fylket. For 264 kr kan unge ta så mye buss og båt de vil i hele fylket. I tillegg til å være et godt klimatiltak gjør dette livet enklere for borteboere og andre unge i hele fylket. Vi i AUF mener dette er et veldig bra tiltak og det er noe vi er stolte av å ha i fylket.

I et så stort fylke som Finnmark er, med lange avstander mellom plassene er det ekstra viktig at man har et godt og billig kollektivtilbud. Mange elever som starter på videregående utdanning må flytte på seg, og Finnmarkskortet ung gjør det enklere og billigere å reise kollektivt for å komme hjem i helger og ferier.

Vi ønsker at det skal bli enklere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Her spiller Finnmarkskortet en stor rolle. Billigere buss og båt betyr at ungdom lettere kan velge kollektivt og det er lettere å være borteboer og student. Å velge kollektivt er en enkel måte å velge klimavennlig.

Med Arbeiderpartiet i spissen innførte vi Finnmarkskortet – for å gjøre det enklere og billigere å være ung og velge kollektive løsninger i Finnmark. AUF i Finnmark mener at Finnmarkskortet ung må videreføres i fremtiden, for at det fortsatt skal være billig å velge og reise miljøvennlig.

I et land som styres av Høyre og FrP og deres klimapolitikk, trenger vi at fylket gjør alt de kan. For mens jordkloden koker og regjeringa ser bort, må vi jobbe og gjøre alt vi kan for å endre dette.

Vi må alltid huske på at jordkloden skal leve videre selv etter at vi er borte, og da er det viktig å ta klimakrisa på alvor. Som enkeltpersoner kan vi gjøre små forskjeller som blir merkbare i store mengder, og som nasjon må vi jobbe natt og dag for at regjeringa skal ta klimakrisa på alvor. Vi må påvirke andre land, men vi må også innføre miljøvennlige tiltak selv. Både som personer, som kommune og som fylke. Finnmarkskortet for ungdom er et enkelt, men nyttig og bra eksempel.

Elise Grønnli Pettersen

Klima og miljøansvarlig

AUF i Finnmark