– Ja til gratis buss

Meninger

Transport er blant verdens største klimautfordringer og et tema Miljøagentene engasjerer seg i. Transport er heldigvis et område hvor alle kan være med å gjøre en forskjell. Vi kan gå, sykle eller bruke kollektiv transport til skole, jobb og trening. For at vi skal kunne ta disse valgene må politikerne sørge for at vi har gode og reelle muligheter til å velge de miljøvennlige alternativene.

Miljøagentene i Alta ønsker derfor at politikerne skal satse mer på miljøvennlig transport og gjøre det lettere og billigere å velge miljøvennlige løsninger. Samarbeidsprosjektet «Sykkelbyen Alta» viser at med enkle tiltak og økt fokus vil flere velge miljøvennlig. Vi ønsker gratis kollektivtransport for barn og ikke en økning i busspriser som nå foreslås. Målet må være at så mange som mulig velger miljøvennlige alternativer!

Miljøagentene i Alta