– Falskspill av NSR

Meninger

I TV-programmet «Debatten» den 21.2.19, ble Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) spurt om Sametinget er imot all gruvedrift fra Hedmark til grensen mot Russland. Det svarte hun nei til.

Men saken er den at Sametinget har et vedtak om at de er imot all gruvedrift i dette området så lenge de ikke får innfridd sitt krav om skatt direkte til Sametinget («urfolksavgift») fra gruvedriften i dette området. Dette betyr i praksis at Keskitalo, NSR og Sametinget er imot all gruvedrift i nevnte område.

Hun underslo fakta ovenfor lyttere og seere. Hun prøvde å vri seg unna realitetene ved å snakke om at det ville være riktig å la en del av profitten gå tilbake til lokalsamfunnet. Sametinget er et rikspolitisk organ. Hun satset på at folk flest ikke vet at Sametinget ikke er et lokalt eller regionalt organ.

Dette er nok et eksempel på hvilket uærlig politisk spill NSR bedriver. Også i dette tilfellet ville de ikke fortelle befolkningen i Norge sannheten om den politikken de fører og forfekter. Slik må kunne omtales som politisk falskspill.

Jarl Hellesvik

Leder i EDL