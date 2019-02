– Omlastningen på Skaidi må ikke videreføres

Meninger

Jørgen Nilsen, klinikksjef, for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset, jobber intenst for at styret i Finnmarkssykehuset den 27. februar skal si ja til omlasting av syke mennesker på Skaidi.

Ambulansestafetten, som involverer mellom 700 og 900 sårbare pasienter fra Alta-regionen, planlegges vedtatt på Finnmarkssykehuset sitt styremøte den 27. februar – altså om to dager. I sakspapirene til styremøtet har stafettkjøringen fått navnet: «Pilotprosjekt ambulanseenhet på Skaidi» og er den siste styresaken som skal behandles førstkommende onsdag. Med andre ord omlasting av syke mennesker som har foregått siden 2014 skal fortsette som et pilotprosjekt i minst ett år fremover.

Omlastingen av pasienter har foregått mellom Skaidi og Stallogargo siden 2014. Det vil si at pasienter i snart fem år har vært gjenstand for utprøving og feiling. Og da er det vel slik at Finnmarkssykehuset har samlet seg en grundig erfaring de siste årene? Vi i Pasientfokus ber Finnmarkssykehuset ved klinikksjef for prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen, om å legge fram resultatene av evalueringene som er gjennomført på bakgrunn av en fem års praksis. Noe av det vi ønsker svar på er :

• Hvor mange avvik har vært meldt i perioden?

• Hvilket nivå har avvikene blitt lukket?

• Ambulansesjåførene i Alta og Hammerfest – er de hørt?

• Hvor mange pasienter sendes i samme ambulanse fra Alta?

• Hvilken tilstand sendes pasientene i? Akuttsyke pasienter skal i følge regelverket Ikke sendes med ambulanse, men sendes raskest mulig til riktig behandlingssted. Hvor mange akuttsyke mennesker er feilsendt med ambulansebil i stede for med Luftambulanse til riktig behandlingssted?

• Hvordan opplever akutt syke mennesker å bli transportert i ambulansebil med omlasting versus luftambulanse?

Vi i Pasientfokus mener at evalueringene, med praksisendringer, skal offentliggjøres – for det er vel ikke slik at Finnmarkssykehuset har gjennomført omlasting av pasienter i fem år uten å ha evaluert underveis?

Jørgen Nilsen, sjef for prehospitale tjenester, sa i Dagsnytt 18, NRK 22. februar, at omlasting mellom ambulansebiler ikke var verre enn omlasting fra ambulansebil til båt eller fly. Vi i Pasientfokus mener at Nilsens sin uttalelse er feil. Det er en grunn for at pasienter blir omlastet fra bil til fly – reisetiden til sykehuset går ned. Ved omlasting fra bil til bil går reisetiden tvert i mot opp med rundt 17 minutter.

For å unngå misforståelser, er riktig bruk av ord viktig. Da jeg brukte ordet omlasting av syke mennesker fra en ambulanse til en annen, svarte sjefen for prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen, at han ikke forsto ordet omlasting. Nilsen svarer slik i en epost «Våre ambulanser rykker daglig ut på ambulanseoppdrag og vi kjenner ikke til begrepet omlastningsoppdrag.» Nilsen bruker ordet «fremskutt» enhet og overføring av pasientene mellom enhetene. Det er viktig å snakke så folk forstår hva man faktisk sier, tenker jeg.

Hvilket ord Nilsen bruker på transporten fra Alta som frakter Alta-pasientene i retning «framskutt enhet» vet jeg ikke, men det er heller ikke så viktig. For det som skjer når Nilsen sin «framskutte» Hammerfest-ambulanse møter Alta-ambulansen, er at bilene stopper i ei busslomme, utenfor Skaidikroa eller utenfor butikken i Kvalsund eller på veiskuldra før eller etter Kvalsundbrua.

Der går ambulansearbeideren fra Hammerfest inn i ambulansen fra Alta. Der utveksles informasjon om pasientens tilstand. Når dette har skjedd åpnes ambulansedørene. Pasienten tas ut av Alta-ambulansen og løftes over i Hammerfestambulansen. Fra ambulansen bremser opp til den starter fra omlastingspunktet tar det rundt 17 minutter.

Dette basert på faktiske observasjoner i det offentlige rom. Hvilket ord vi pynter oppdraget med er likegyldig. Det er hvordan pasienten opplever omlastingen som er viktig. Det er viktig å være klar over at ambulansepersonell fra Hammerfest i dag henter flere akuttsyke pasienter fra Alta-regionen på Skaidi ikke på Hammerfest lufthavn. Slik jeg kjenner saken, er Skaidi blitt Finnmarkssykehuset private lufthavn. Henteaktiviteten av nærmere 900 pasienter, 50 kilometer fra lokalsykehuset er et konstruert problem. Det burde ikke være gjenstand for diskusjon i 2019.

Pasientfokus forventer at Finnmarkssykehuset offentliggjør resultatene av den fem år lange praksisen (2014 – 2019) med omlasting av syke mennesker.

Pasientfokus ber direktør i Finnmarkssykehuset Eva Håheim Pedersen utsette behandlingen av styresak 9/ 2019 «Pilotprosjekt ambulanseenhet på Skaidi.» Vi minner Håheim Pedersen om at Oppdragsdokument 2018 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018). Der kommer det fram følgende: «Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten.» Denne utredningen skal være ferdig i slutten av mars 2019.

Vi i Pasientfokus kan ikke se at utredningen fra Helse Nord er ferdig. Hvis så er tilfelle, finner vi det underlig at Finnmarkssykehuset setter saken om Pilotprosjektet til styrebehandling FØR Helse Nord sin utredning foreligger.

For Pasientfokus

Irene Ojala