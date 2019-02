– Lite fokus på pasientene

Meninger

Det er bra at tillitsvalgte for de ansatte i Finnmarkssykehuset og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) står på for de ansatte. De skal jo jobbe med og for oss som bruker tjenestene ved både vårt lokalsykehus og spesialist tjenester ved UNN.

At det er ansatte representanter og fagforeninger som reagerer er vel naturlig. Det bare beviser at de gjør sin jobb som de er satt til og har interesse for de ansattes helse og arbeidsmiljø.

I bygda mi var det en institusjon som skapte arbeidsplasser, trygghet for psykisk syke, de var kjente i bygda og akseptert, de kunne dra på fjellet eller hytta institusjonen hadde, og komme seg vekk fra problemer og negative tanker.

Spøkelset om nedlegging hang lenge over bygda, politikere holdt mest munn, bortsett fra noen skriv i media. Arbeidsgiver kunne ikke ta hensynet til de ansattes bekymringer om de ville finne jobber, eller få jobb ved det nye fine senteret i Alta.

At pasienter og pårørende var bekymret for flyttingen? Og at de var bekymret for om de ville få hjelpen de trengte ute i kommunene? Det var underordnet, på lik linje med de ansattes bekymringer. I omstillinger er det slike ting man ikke kan ta hensyn til, de som ikke forsvinner ved naturlig avgang, får søke seg andre jobber. Som i stat, kommune, hos private ol. Nådelaust, men man må knuse noen egg for å lage omelett, som en sa.

Mange har en avtale med UNN om behandling og oppfølgning, problemet mange har ved akutt hendelser, er at de da opplever at de skal innom lokalsykehuset, før de overfører den syke til rett behandlingsnivå. At pasienter, pårørende til personer med kjent hjerteproblematikk, eller andre alvorlige skader, må ta diskusjonen på legevakt eller hos fastlege fordi de har en instruks som sier at alle skal innom lokalsykehus, og denne våger få å trosse!

En lege bør ha så mye myndighet at vedkommende kan sende pasienten til rette nivå ,uten å frykte en represalie. Mange pasienter reagerer også på at det skal skiftes ambulanser ca 50 kilometer før ankomst lokalsykehus, dette for å trygge kommune de starter fra.

Hva med flere ambulanser, altså da ta hensyn til folketall og oppdrag og la en ambulanse kjøre den syke helt frem til lokalsykehuset? Eventuelle bakvaktsystem med ambulanse eller er dette kun mulig med ambulansefly og helikoptere? Er det så mange samtidskonflikter, bør det ansettes mer personell og kjøpes inn flere biler.

Vi har hørt at ingen har dødd i ambulanse heller iløpet av disse debattårene, dette må jo virkelig være et slag i ansiktet på de som har opplevet dette,a t deres familiemedlemmer dør under eller like etter transport.

Etter å ha fulgt med i debatten, på sosiale medier, snakket med politikere, andre i samme situasjon som meg, og deltatt som helseaktivist (ja, det var det vi ble titulert som av de fem ordførere fra øst og vest etter toget i Alta den 26. august 2017), så ser man at det er lite fokus på pasientene og deres opplevelser av reisetid,reisemuligheter ventetid, smerter og annet ubehag de måtte ha, mens de skal på lokalsykehus eller til spesialist i Tromsø eller andre byer, er fraværende hos både politikere, pasientreiser og direktører.

Trekløveret mener at befolkningstetthet og kompetanse skal ha noe å si. Ja, det kan man være enig i, men blir det ikke da feil å ha mest tjenester der befolkningstallet er mindre enn i feks Alta med sine 20.619 innbyggere? Dette Ifølge kommunefakta SSB. Hammerfest har 10.525 innbyggere ifølge samme side.

Kanskje bør man tenke at det bør skaleres etter folketall og bygge opp tjenester deretter? Som bruker har man vært en del på sykehus sjøl og også ilag med familiemedlemmer, og opplevd fagmiljøet som det nevnes som et rikt fellesskap av dansker, finlendere, svensker og andre nasjonaliteter.

Spørsmålet mitt og mange andre; blir de i byen? Eller jobber de der mest fordi de har en gunstig lønn og arbeidsavtale? Det kan tyde på dette da forbruket av vikarer har vært tema i mange sammenhenger, når de snakker om kutt eller omrokeringer i media. Kanskje bør det gjøre kraftige omprioriteringer hos både Finnmarkssykehuset ,UNN og Helse nord for å minske pengebruken i fremtiden?

Og tenke på pasientenes beste.

Helge Mikkelsen, Talvik